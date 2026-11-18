El Maguito reveló el riesgo que corrió por una fuerte entrada de Denzel Hall, además confesó la conexión que sigue teniendo con Julián Quiñones

Álvaro Fidalgo participó en el gol que le dio la victoria a México 1-0 sobre Jamaica, resultado que permitió a la Selección Mexicana asegurar su clasificación al Final Four de la Concacaf Nations League 2026-27. Después del encuentro disputado en el Gigante de Acero, el mediocampista habló en zona mixta sobre una entrada que puso en riesgo su integridad física, las exigencias de Rafa Márquez y la importancia de mantener el crecimiento del equipo, pese a conseguir el objetivo de avanzar a las semifinales.

El futbolista también destacó el trabajo que todavía tiene por delante el Tricolor, después de una racha de cinco partidos sin conocer la victoria. Fidalgo reconoció que la clasificación era una obligación, pero consideró que el resultado no debe ocultar las situaciones que necesitan corregirse. Además, habló sobre su entendimiento dentro de la cancha con Julián Quiñones, con quien compartió vestidor durante su etapa en el América y volvió a coincidir en una jugada que antecedió al gol mexicano.

Álvaro Fidalgo cuestiona la entrada que recibió ante Jamaica

Uno de los momentos que generó preocupación durante el encuentro fue la entrada que recibió Fidalgo con la plancha a una altura que el mediocampista consideró peligrosa. Tras el partido, el futbolista reveló que habló con el árbitro sobre la acción y cuestionó que no se sancionara de otra manera: “Me extrañó. Hablé con el árbitro ahí al final, con el profe, y le dije que ya ni siquiera porque era como último hombre, pues no sé si llegaba yo a la pelota o llegaba el otro en la cobertura”, expresó el seleccionado mexicano.

El mediocampista se salvó de no sufrir fractura | Imago7

Fidalgo explicó que su principal preocupación no fue la posibilidad de que la acción impidiera una oportunidad de gol, sino las consecuencias físicas que pudo sufrir: “Ni siquiera por ser último hombre, creo que la entrada con la plancha a esa altura no se puede. Si me llega a pillar con la pierna un poco más apoyada, a lo mejor no estaríamos hablando ahora mismo aquí”, declaró. Pese al riesgo, el mediocampista descartó mayores consecuencias y dio por terminado el incidente: “Gracias a Dios no fue nada; es fútbol, pasa en el campo, se queda en anécdota y a seguir”.

Sobre el rendimiento de la Selección Mexicana, Fidalgo destacó la necesidad de mantener la exigencia pese a conseguir el boleto al Final Four. El mediocampista aseguró que el entrenador busca modificar la mentalidad del grupo para construir un equipo capaz de competir por objetivos mayores: “Creo que no hay que conformarse nunca. Es algo que Rafa quiere cambiar e insiste todo el rato en decirnos que hay que cambiar muchas cosas y la mentalidad. Hoy pasamos; era una obligación para nosotros pasar y todos lo sabemos, desde Rafa hasta todos nosotros”, señaló.

El jugador también se refirió a las dificultades que ha enfrentado México para conseguir resultados y recordó que el funcionamiento del equipo no siempre se refleja en el marcador: “Comenté también con Rafa que los resultados son los que marcan todo al final en el fútbol, pues es un deporte muy ventajista”, explicó. Sobre los encuentros anteriores, agregó: “En la anterior fecha FIFA hubo momentos contra Colombia y Estados Unidos en los que habíamos hecho un partido de un nivel muy bueno, pero el resultado opaca todas esas cosas siempre”. Además, insistió en que la selección no debe detener su evolución: “Habrá que mejorar muchas cosas; Rafa insiste en no conformarnos si de verdad queremos cambiar la historia, y a partir de aquí, en el siguiente partido, a seguir creciendo”.

Álvaro Fidalgo destaca su conexión con Julián Quiñones en la Selección Mexicana

Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo en el América | Imago7

Otro de los temas que abordó fue la conexión que mantiene con Julián Quiñones, con quien coincidió durante su etapa en el América y ahora comparte responsabilidades dentro del Tricolor. Durante la jugada que antecedió al gol ante Jamaica, Fidalgo encontró al atacante con un pase que permitió continuar la acción ofensiva: “Sí, la verdad es uno de los jugadores con los que mejor me entendí siempre. Ya veis que pica al espacio como loco 20 veces por partido; habrá que aprovechar mucho más su velocidad y lo bien que se desmarca”, declaró.

Finalmente, Fidalgo destacó la relación personal y deportiva que mantiene con Quiñones, además de reconocer el rendimiento que ha mostrado el delantero. El mediocampista consideró que México debe aprovechar las condiciones del atacante para generar mayores oportunidades en los siguientes compromisos. “Siempre me entendí bien con Quiño y me alegro mucho del nivel en el que está, de todo lo que está consiguiendo y del mundial que hizo. Es un gran amigo, una gran persona y un gran compañero para mí, así que habrá que aprovecharlo”, concluyó el futbolista, quien buscará mantener su participación en el proceso rumbo a las semifinales ante Estados Unidos.