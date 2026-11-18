Jesús Corona e Israel Reyes hablaron del próximo duelo ante Estados Unidos tras vencer 1-0 a Jamaica y conseguir el boleto al Final Four de Concacaf

Tecatito Corona ya piensa en Estados Unidos | Imago7

La Selección Mexicana ya tiene la mirada puesta en Estados Unidos, su próximo rival en las semifinales de la Concacaf Nations League 2026-27. Después de conseguir una victoria de 1-0 sobre Jamaica en el Gigante de Acero y asegurar su clasificación al Final Four, los futbolistas del Tricolor comenzaron a hablar sobre el enfrentamiento que sostendrán ante el conjunto de las Barras y las Estrellas en marzo de 2027. Jesús ‘Tecatito’ Corona e Israel Reyes dejaron clara la importancia de superar al rival norteamericano, en una eliminatoria que también representa la oportunidad de competir por un nuevo título regional.

El autor del gol ante Jamaica fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el enfrentamiento ante Estados Unidos. Al ser cuestionado sobre la importancia de enfrentar al conjunto estadounidense, en un partido que históricamente representa una de las principales rivalidades de la Concacaf, el Tecatito respondióa la Concacaf: “No se pueden perder y hay que prepararlos bien”. El futbolista dejó clara su postura sobre la necesidad de afrontar el compromiso con la preparación que exige un encuentro de esta magnitud.

El atacante también compartió detalles sobre el proceso que atravesó antes de conseguir su regreso a la Selección Mexicana. Corona reconoció que hubo un momento en el que dejó de confiar en la posibilidad de volver a vestir la camiseta nacional, después de su ausencia en el Mundial de Qatar 2022. “Eh, esto pasó desde el Mundial de Qatar. Lo soñaba. Eh, después hace, no sé, te sabría decir dos, tres años, perdí la esperanza, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios”, confesó el futbolista, quien ahora tendrá la posibilidad de disputar las semifinales de la Nations League.

Respecto a la victoria sobre Jamaica, Corona reconoció las dificultades que enfrentó México para conseguir el resultado y mantenerse con vida en el torneo. El atacante señaló que los próximos rivales también exigirán al equipo de Rafa Márquez, por lo que será necesario mantener la preparación para afrontar los siguientes compromisos: “Sí, obviamente sabemos que ya todos los equipos eh nos van a jugar así, va a ser difícil, pero bueno, sacamos el resultado que era lo principal”, declaró después del encuentro, en el que el Tricolor consiguió terminar con su racha de cinco partidos sin ganar.

Israel Reyes lanza un mensaje a Estados Unidos: “Ganarlo sí o sí, no hay de otra”

"YA CON GANAS DE ENFRENTARLOS" 🗣️🇲🇽🇺🇸 Israel Reyes habla sobre el desempeño del equipo y su rival en el #FinalFour de la Nations League #AquiPasa https://t.co/7plVd3nsG9 — Claro Sports (@ClaroSports) November 18, 2026

Por su parte, Israel Reyes también habló sobre el enfrentamiento contra Estados Unidos y manifestó su intención de conquistar otro título con la Selección Mexicana. El defensa del América comparó la rivalidad entre ambas selecciones con los clásicos que ha disputado a nivel de clubes y aseguró que el objetivo será conseguir la victoria en las semifinales: “Va a ser bastante bravo, ¿no? Con ganas de enfrentarlos. Te digo, nuestro rival en lo personal es como cualquier clásico que tengo en mi país: ganarlo sí o sí, no hay de otra, y quiero levantar otra copa con mi Selección para celebrar”, mencionó para Claro Sports.

El defensor también compartió las sensaciones del vestidor mexicano después de asegurar la clasificación al Final Four: Reyes reconoció que el triunfo sobre Jamaica representó un alivio para el plantel, especialmente después de los resultados que habían acompañado el inicio de la etapa de Rafa Márquez. “Una noche no diría redonda, pero bastante bastante buena, bastante como grupo muy placentera, como nos sentíamos o queríamos sentirnos eh después de varias jornadas, después de varios momentos que no nos salieron las cosas como esperábamos. Creo que el equipo siente un alivio, lo veo convencido, lo veo tranquilo sobre lo que se ha plantado todas las veces anteriores con los juegos”, afirmó.

Sobre el proceso de adaptación al nuevo cuerpo técnico, Reyes consideró que el equipo comienza a mostrar dentro del terreno de juego lo que pretende Rafa Márquez. El futbolista recordó que los cambios posteriores al Mundial 2026 representaron un periodo de ajustes para la selección, pero destacó la respuesta del grupo ante Jamaica: “Sabemos que son cambios, sabemos que no en todo momento salen las cosas como esperábamos en cualquier cambio de entrenador, después de una exposición tan grande de lo que es el Mundial; sabíamos que nos íbamos a enfrentar a muchas cosas. Creo que hoy por fin el equipo refleja lo que quiere que seamos Rafa, lo que quiere que seamos nosotros como grupo, a lo que queremos plasmar después del Mundial y por lo que queremos pelear de aquí en adelante”, aseguró.

Finalmente, Israel Reyes destacó el esfuerzo realizado por los jugadores mexicanos para conseguir el boleto a las semifinales, en una noche que también marcó el primer triunfo de Rafa Márquez al frente del Tricolor. Al ser cuestionado sobre el desgaste físico y su entrega dentro de la cancha, el defensa respondió: “Sí, muerto, pero feliz. Todo sea por el equipo y por seguir poniendo a México en lo más alto”. Con la clasificación asegurada, México tendrá como siguiente desafío a Estados Unidos, en busca de un lugar en la final de la Concacaf Nations League 2026-27.