El delantero jamaicano destacó la experiencia internacional de la plantilla y aseguró que el equipo compitió hasta el último minuto en Monterrey

Renaldo Cephas lanza autocrítica tras eliminación ante México. Reuters

Renaldo Cephas reconoció que Jamaica dejó escapar oportunidades para sentenciar la eliminatoria ante México y lamentó la derrota 1-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, resultado que dejó a los Reggae Boyz fuera de las Finales del torneo.

Jamaica llegó al Gigante de Acero con una ventaja de 3-2 obtenida en Kingston, pero México consiguió imponerse por la mínima y terminó igualando 3-3 el marcador global. El Tricolor avanzó por el criterio de goles de visitante, gracias a los dos tantos que había marcado en el primer encuentro.

Después del partido, Cephas reconoció la calidad de la Selección Mexicana, pero también destacó el esfuerzo realizado por sus compañeros durante los 90 minutos. “México es un muy buen equipo. Simplemente salimos, intentamos dar lo mejor de nosotros, nos apegamos al plan y luchamos para aprender. Puedo felicitar a los muchachos; nos mantuvimos firmes y luchamos. Es lo que es”, señaló el futbolista jamaicano en entrevista tras el partido.

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Renaldo Cephas asegura que Jamaica merecía más

El jugador consideró que Jamaica tuvo oportunidades suficientes para conseguir un resultado diferente y afirmó que el equipo debió aprovecharlas durante la primera mitad. “Creo que debimos haber liquidado el partido desde la primera mitad. Tuve como dos oportunidades, así que si no anotas, ellos van a anotar; así es el futbol”, explicó Cephas.

El delantero lamentó especialmente las ocasiones que tuvo frente al arco mexicano y consideró que una mayor efectividad habría cambiado el desarrollo de la eliminatoria.

México encontró el gol que necesitaba y consiguió el 1-0 en el Gigante de Acero, resultado que igualó el marcador global. Con la serie 3-3, el Tricolor avanzó gracias al criterio de goles de visitante.

Cephas asegura que Jamaica no se intimidó por el ambiente

El futbolista también fue cuestionado sobre la presión que representó jugar ante la afición mexicana en Monterrey. Cephas descartó que el ambiente del Gigante de Acero haya afectado al equipo jamaicano. “No, no, es normal. Juego en Europa, juego la Champions League y todo, así que este ambiente es muy bueno”, explicó.

El jugador consideró que la experiencia internacional de la plantilla permitió a Jamaica afrontar el partido sin sentirse intimidada por el escenario. “Creo que todos nuestros jugadores están acostumbrados a este ambiente, por eso salimos y luchamos para aprender”, agregó.

Jamaica queda fuera después de haber tenido la ventaja

La eliminación representa un golpe para Jamaica después de haber conseguido una ventaja de 3-2 en el partido de ida. Los Reggae Boyz llegaron a tener una diferencia de tres goles en Kingston, pero México reaccionó y redujo la desventaja antes de regresar a territorio nacional.

En Monterrey, el equipo caribeño tuvo oportunidades para marcar y sentenciar la eliminatoria, pero no consiguió convertirlas. México aprovechó su oportunidad y consiguió el resultado que necesitaba para igualar el global.

Cephas se quedó con la sensación de que Jamaica pudo obtener un resultado diferente, aunque también destacó el esfuerzo de sus compañeros y asumió la eliminación como parte del proceso de aprendizaje del equipo. “Nos mantuvimos firmes y luchamos”, resumió el jugador después de una eliminatoria en la que Jamaica estuvo cerca de conseguir una clasificación histórica ante México.

El triunfo permitió al Tricolor avanzar a las Finales de la Concacaf Nations League, mientras Jamaica quedó eliminada después de haber estado a un gol de asegurar su presencia en la siguiente ronda