Rojos y Azules se enfrentan este martes en busca de un triunfo más que les dé ventaja para encarar la semana 13 de este reality show

La Batalla Colosal 17 de noviembre. | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa este martes 17 de noviembre con una nueva disputa entre los equipos Rojo y Azul. La Batalla Colosal forma parte de las competencias que permiten a los participantes obtener recompensas adicionales, más allá de los enfrentamientos por la permanencia y las instalaciones de descanso.

La competencia reúne a los atletas de ambos equipos en circuitos que exigen velocidad, precisión y resistencia. Los Rojos y los Azules buscarán quedarse con el premio de la jornada, en una prueba cuyo resultado dependerá del desempeño de sus integrantes.

A diferencia de los duelos de eliminación, la Batalla Colosal tiene como objetivo conseguir un beneficio para el equipo vencedor. El premio puede cambiar de una emisión a otra, por lo que los participantes deben conocer las condiciones de cada enfrentamiento.

El programa de este martes 17 de noviembre permitirá conocer qué equipo consigue la victoria. Hasta que exista un resultado confirmado, no es posible establecer si los Rojos o los Azules se quedarán con la recompensa.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 17de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 se transmite este martes 17 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Los seguidores también pueden consultar los contenidos del programa a través de las plataformas digitales de TV Azteca y Disney+, que cuenta con episodios del reality deportivo.

La décima temporada mantiene su programación de lunes a viernes a las 18:30 horas y los domingos a las 18:00 horas, cuando se realiza la jornada de eliminación. La competencia tiene lugar en República Dominicana, donde los participantes enfrentan las distintas pruebas de cada semana.

¿Quién gana la serie por la Batalla Colosal de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta la mañana de este martes 17 de noviembre no existe un resultado oficial confirmado de la Batalla Colosal. Los equipos Rojo y Azul tendrán que disputar la prueba para definir quién obtiene la recompensa de la semana 13. Tampoco se ha confirmado el premio específico de esta jornada.

El antecedente más reciente favorece a los Rojos, quienes ganaron la Batalla Colosal del martes 10 de noviembre. Aquella victoria les permitió sumar otra recompensa durante la semana 12, en la que también conservaron la Villa 360. Sin embargo, ese resultado no determina lo que sucederá en la competencia de este martes.

¿Qué es el duelo de la Batalla Colosal y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla Colosal es una competencia por equipos que permite obtener recompensas fuera de los circuitos de Exatlón México. Los Rojos y los Azules deben superar pruebas de velocidad, resistencia, coordinación y precisión para acumular los puntos necesarios y conseguir la victoria.

A diferencia de la Villa 360, que ofrece mejores condiciones de alojamiento, la Batalla Colosal suele entregar experiencias recreativas. En distintas ediciones, los premios han incluido visitas al cine, funciones de circo, conciertos, partidas de boliche y carreras de go-karts. El beneficio cambia de acuerdo con las condiciones que establece la producción.

¿Quién ganó la Villa 360 el 16 de noviembre?

El equipo Rojo ganó la Villa 360 el lunes 16 de noviembre tras vencer 8-7 a los Azules, en una competencia que se definió mediante una carrera de relevos. Los escarlatas conservaron la residencia, mientras que sus rivales permanecieron en la Barraca Metálica.

La serie llegó empatada 7-7 después de una reacción del conjunto Azul. En la prueba definitiva, Karol y Daniel representaron a los Rojos, mientras que Leo y Andrea compitieron por los Azules. El punto final permitió al equipo escarlata mantener las instalaciones de descanso.

La jornada también registró la incorporación de Benyamin Saracho, de 22 años, como refuerzo del equipo Rojo, después de la eliminación de Jerry Lizárraga el domingo 15 de noviembre. Por su parte, los Azules consiguieron una victoria de 5-0 en el Juego por la Ventaja, que les otorgó la posibilidad de imponer un retraso de 10 segundos a un rival en una prueba posterior.