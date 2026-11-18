Asegura que el equipo hizo un gran esfuerzo físico, además de que se mostró una mejor actitud que la mostrada en el duelo de ida en Kingston

Rafael Márquez cerró la eliminatoria ante Jamaica con el objetivo cumplido: La Selección Mexicana consiguió su primera victoria bajo su dirección y avanzó al Final Four de la Concacaf Nations League. El entrenador reconoció que el equipo generó ocasiones, pero señaló que la falta de contundencia continúa como uno de los puntos que debe corregir.

“Contento porque al final se consiguió lo que se estaba buscando. Se buscaba esta primera victoria, se dio. Fue un gran primer tiempo que obviamente tuvimos muchas llegadas bastante claras y no pudimos concretar. Yo creo que es donde tenemos que mejorar”, explicó Márquez después del partido.

El técnico también destacó el comportamiento del equipo durante el primer tiempo, en el que México tuvo posesión, combinaciones y llegadas frente al arco jamaicano. Sin embargo, señaló que hubo espacios que pudieron ser aprovechados por el rival. “Tuvimos muchas llegadas, muchas ocasiones, mucha dinámica del equipo, buenas combinaciones… solo hay que mejorar en la parte de la vigilancia, de estar más atentos, de no permitir ciertos contragolpes que nos pudieran haber costado también”, comentó.

El desgaste físico modificó el desarrollo durante la segunda parte. Márquez explicó que algunos jugadores comenzaron a resentir el esfuerzo y que los cambios buscaron conservar la posesión y el control del partido. “Ante el cansancio y después un poco las dudas sí que el equipo se metió en campo propio, pero también supo sufrir y defenderse de buena manera”, señaló.

Otro de los aspectos que destacó fue la actitud del grupo y la relación entre los futbolistas, incluidos aquellos que no tuvieron participación. “Agradezco también la paciencia que tuvieron todos los que tampoco participaron. Agradezco también la confianza que me están brindando los que se fueron a tribuna”, expresó. Márquez agregó que existe una comunicación directa con el plantel y valoró que los jugadores que ingresaron mantuvieran la misma línea.

El entrenador reconoció que el tiempo de trabajo con los seleccionados es limitado y explicó que el cuerpo técnico busca mantener el seguimiento cuando los futbolistas regresan a sus clubes. “Por lo poco que se trabajó situaciones de salida, situaciones de progresión, situaciones de finalización, pues yo creo que se dieron. Y es normal que en tan poco tiempo pues no se vea todavía lo que uno quiere de equipo”, afirmó.

Márquez también explicó que intenta mantener contacto con los jugadores durante sus periodos en los clubes para continuar con algunos aspectos del trabajo. “Estamos intentando conectar con ellos aunque estén en sus clubes para mejorar en ciertos sentidos, sobre todo en el tema visual de poder adelantarnos a lo que hicieron bien, que hicieron mal, corregir ciertas cosas”, señaló.

Ahora México tendrá como siguiente rival a Estados Unidos en las semifinales de la Nations League. Márquez sabe que el objetivo de conservar el título implica enfrentar a todos los rivales que aparezcan en el camino. “Si queremos seguir defendiendo el título, tenemos que enfrentarnos a todos. Y bueno, ahora nos toca enfrentar a Estados Unidos en esta semifinal, así que nos prepararemos bien”, explicó. El técnico también valoró el respaldo de la afición en Monterrey y dejó claro que, pese al avance, todavía existen aspectos por trabajar antes de la siguiente instancia.