El Tri logró conservar la ventaja y el empate global le dio el pase al Final Four de la Concacaf Nations League

El mediocampista se salvó de no sufrir fractura | Imago7

México derrotó 1-0 a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League y consiguió su boleto al Final Four. El marcador dejó la serie con un 3-3 global, pero el Tricolor avanzó gracias al criterio de desempate por goles de visitante.

El encuentro tuvo uno de sus momentos de tensión al minuto 85, cuando Álvaro Fidalgo se iba solo de cara al arco y fue detenido por Denzel Hall. El defensor jamaicano cometió una falta sobre el mediocampista mexicano y recibió tarjeta amarilla por la acción.

La entrada se produjo sobre la rodilla derecha de Fidalgo, quien quedó tendido sobre el terreno de juego mientras la jugada era detenida. Por la zona del contacto, la acción generó reclamos de los futbolistas mexicanos y la expectativa de que pudiera existir una revisión del VAR.

Sin embargo, el árbitro mantuvo su decisión inicial y Hall permaneció con tarjeta amarilla. México continuó con la ventaja de 1-0 en el marcador y sostuvo el resultado durante los minutos finales para completar la remontada en la eliminatoria.

¡CON FIDALGO NO! ¿ERA DE ROJA?😳💥 El jugador mexicano recibió una fuerte falta que encendió las alarmas, pero el árbitro decidió no mostrar la tarjeta roja. ¡La afición reclamó la expulsión! 🟥 ¡Disfrútalo a través de Claro Sports Premium! 🔴👇 https://t.co/guDdMVxXfW https://t.co/Na3qINtVh1 — Claro Sports (@ClaroSports) November 18, 2026

Con el 3-3 global, el criterio de goles de visitante terminó por favorecer a México y le permitió avanzar al Final Four de la Concacaf Nations League. El Tricolor consiguió así su clasificación después de una serie que tuvo que definirse mediante el criterio de desempate.