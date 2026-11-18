Después de más de cuatro años sin jugar con el Tricolor, Jesús Manuel Corona recibió una oportunidad de Rafa Márquez y respondió con un gol ante Jamaica

Tecatito Corona tiene un regreso soñado con el Tri | Claro Sports

Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona volvió a encontrar su lugar en la Selección Mexicana cuando pocos esperaban verlo nuevamente con la camiseta nacional. Después de una ausencia de más de cuatro años, el atacante de Monterrey recibió la confianza de Rafael Márquez y aprovechó la oportunidad para convertirse en uno de los protagonistas de la eliminatoria contra Jamaica. Su anotación en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League fue la recompensa a un regreso que parecía lejano.

La decisión de Márquez sorprendió desde el anuncio de su convocatoria. El entrenador recuperó a un futbolista de 33 años que había quedado fuera de los planes del Tricolor durante varias etapas, en un momento en el que buena parte de la atención estaba puesta en las nuevas generaciones. Sin embargo, Corona ofrecía características que podían ayudar al equipo: capacidad para jugar por las bandas, experiencia internacional y recursos para generar oportunidades cerca del área rival.

¿Cuándo había sido el último partido de Tecatito Corona con México?

Para encontrar la anterior aparición de Corona con la Selección Mexicana hay que remontarse al 5 de junio de 2022, cuando el equipo dirigido por Gerardo Martino empató sin goles frente a Ecuador en Chicago. El atacante comenzó aquel amistoso como titular, aunque una molestia física provocó su salida durante la primera mitad. Ese encuentro terminó por convertirse en el inicio de una prolongada ausencia del combinado nacional.

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Su última convocatoria también correspondía a aquella concentración de junio de 2022. Dos meses después, una lesión de gravedad en el tobillo izquierdo, sufrida durante su etapa con el Sevilla, terminó con sus posibilidades de participar en el Mundial de Qatar. El futbolista tuvo que afrontar un proceso de recuperación que afectó su continuidad y lo alejó de una Selección Mexicana que comenzaría a experimentar cambios en su dirección técnica.

La ausencia se extendió durante los siguientes procesos. Corona no consiguió regresar a la actividad internacional con Diego Cocca ni con Jaime Lozano, mientras que tampoco formó parte de los planes que llevaron al equipo mexicano al Mundial de 2026 bajo el mando de Javier Aguirre. Su retorno al fútbol nacional con Monterrey tampoco se tradujo en una convocatoria inmediata. Aunque su nombre permaneció entre las alternativas que podían ser consideradas, los meses continuaron sin que volviera a vestir la camiseta del Tricolor.

Rafa Márquez apostó por su experiencia y Tecatito respondió

El panorama cambió en noviembre de 2026. Rafael Márquez incluyó a Corona en su primera convocatoria para disputar encuentros oficiales como seleccionador, una decisión que llamó la atención por el tiempo transcurrido desde su última participación. El atacante llegó a la concentración con actividad en la Liga MX y con la posibilidad de demostrar que todavía podía competir por un puesto en el esquema nacional.

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El desafío no era menor. México había perdido 3-2 frente a Jamaica en Kingston y necesitaba una victoria en Monterrey para mantener sus aspiraciones en la Concacaf Nations League. En ese escenario, Tecatito apareció como una alternativa para modificar el comportamiento ofensivo del equipo, gracias a su movilidad, capacidad para asociarse con sus compañeros y disposición para buscar espacios entre los defensores caribeños.

La recompensa llegó durante el encuentro de vuelta en el Estadio de Monterrey. Corona marcó el gol que adelantó a México y equilibró momentáneamente el marcador global, una acción que también puso fin a una espera de más de cinco años sin anotar con la Selección Mexicana. Su anterior tanto había llegado el 8 de septiembre de 2021, en el empate 1-1 contra Panamá durante las eliminatorias mundialistas. Desde entonces, su nombre había desaparecido de la lista de goleadores del Tricolor.

Más allá de su anotación, Tecatito dejó una actuación que justificó la confianza de Márquez. Fue uno de los elementos con mayor iniciativa en el último tercio del campo, buscó superar rivales en situaciones individuales y participó en distintas secuencias de ataque. Su presencia permitió que México contara con una opción para romper líneas y generar peligro, especialmente en los momentos en los que Jamaica intentó cerrar los espacios.

El regreso de Corona representa una de las primeras decisiones que respaldan el proyecto de Rafael Márquez al frente de México. El entrenador encontró una respuesta en un futbolista que había pasado más de cuatro años lejos de la Selección y que parecía haber perdido terreno frente a otras alternativas. Ahora, después de recuperar el gol y demostrar su capacidad para influir en el ataque, Tecatito tiene argumentos para competir por nuevas convocatorias. Su historia pasó del olvido a una segunda oportunidad que podría prolongarse en el nuevo ciclo del Tricolor.

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