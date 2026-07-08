La posible alineación de México con Rafa Márquez para el Mundial 2030

El nuevo estratega mexicano contará con jugadores con experiencia mundialista y jóvenes promesas

Rafa Márquez tendría en Lira y Tala a algunos de sus estandartes. | Claro Sports.

La llegada de Rafael Márquez al banquillo de la selección mexicana abre una nueva etapa rumbo a la Copa del Mundo 2030, con una pregunta inmediata sobre la mesa: ¿qué jugadores podrían formar parte de su proyecto y cuál sería la posible alineación para dicha justa? Aunque todavía faltan varios años para el torneo, el nombramiento del exdefensor permite comenzar a trazar una posible base para el siguiente ciclo mundialista.

En ese escenario, la posible convocatoria de Rafa Márquez podría combinar tres perfiles: futbolistas con experiencia en el Mundial 2026, jugadores que no estuvieron en esa lista y jóvenes que ya mostraron condiciones en procesos juveniles.

Experiencia, la base del equipo

Erik Lira y Johan Vásquez, los líderes de la próxima selección. | Imago7.

De la posible convocatoria, elementos como Raúl ‘Tala’ Rangel, Johan Vásquez, Israel Reyes, Edson Álvarez, Gilberto Mora, Erik Lira, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones, Armando ‘Hormiga’ González, Santiago Gimenez, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y César ‘Chino’ Huerta serían los jugadores que podrían repetir de la lista que realizó Javier Aguirre para el Mundial 2026.

En el caso de Tala, Johan, Edson, Quiñones y El Piojo serían la base y fungirían de guía para otros elementos que tendrían su primera participación mundialista. En los casos de Gil Mora, Obed Vargas y Brian Gutiérrez, el haber disputado la Copa del Mundo en nuestro país sería un plus que se sumaría a su juventud, además de aportar continuidad al proyecto de Rafa Márquez.

Jugadores que se perdieron el Mundial 2026

Johan Vásquez ordena a Everardo López y Richard Ledezma. | Imago7.

En este apartado, destacamos a los jugadores que participaron en el proceso del Vasco, pero que por lesión o decisión técnica, no estuvieron en la lista final para el tercer mundial en casa.

Futbolistas como Luis Ángel Malagón, Rodrigo Huescas y Marcel Ruíz no pudieron estar en el Mundial por lesión, mientras que Alex Padilla, Everardo López, Richard Ledezma y Jorge Ruvalcaba tendrían un sentimiento de revancha por quedar fuera del último corte por lo que podrían competir por un lugar dependiendo de su regularidad, nivel de clubes y adaptación a la idea futbolística de Márquez.

La sangre nueva del Tricolor

Rafa Márquez observó de cerca a los jugadores del Mundial sbu 20. | Reuters

Otro punto clave estaría en la generación que destacó en el Mundial Sub 20 de 2025, torneo que Rafael Márquez siguió de cerca. Futbolistas como Iker Fimbres, Elías Montiel y Diego ‘Chicha’ Sánchez podrían convertirse en piezas importantes para renovar al Tricolor liderados por la experiencia que ya tienen Mora, Vargas y López.

Ellos más los jugadores que los equipos de la Liga MX debuten, así como el trabajo de visorías de las selecciones menores en manos de Andrés Lillini serían la sangre nueva de la selección mexicana que buscaría dar ese paso que al Tri del Vasco le faltó y alcanzar la trascendencia internacional.

Posible convocatoria de Rafael Márquez para el Mundial 2030

Estos serían los posibles convocados de Rafa Márquez para la próxima cita mundialista con la edad que tendrían para dicho torneo

Porteros

1. Raúl Rangel | Chivas | 30 años

2. Luis Ángel Malagón | América | 33 años

3. Alex Padilla | Athletic Club | 26 años

Defensas

4. Mateo Chávez | AZ Alkmaar | 26 años

5. Johan Vásquez | Genoa | 31 años

6. Everardo López | Toluca | 25 años

7. Rodrigo Huescas | Copenhague | 26 años

8. Israel Reyes | América | 30 años

9. Richard Ledezma | Chivas | 29 años

10. Edson Álvarez | West Ham/Fenerbahce | 32 años

Medios

11. Erik Lira | Cruz Azul | 30 años

12. Gilberto Mora | Xolos | 21 años

13. Obed Vargas | Atlético de Madrid | 24 años

14. Brian Gutiérrez | Chivas | 26 años

15. Jordan Carrillo | Chivas | 28 años

16. Iker Fimbres | Monterrey | 25 años

17. Elías Montiel | Pachuca | 24 años

18. Marcel Ruiz | Toluca | 29 años

Delanteros

19. Julián Quiñones | Al Qadisiya | 33 años

20. Armando ‘Hormiga’ González | Chivas | 27 años

21. Diego ‘Chicha’ Sánchez | Tigres | 25 años

22. Santiago Gimenez | Milan | 29 años

23. Roberto ‘Piojo’ Alvarado | Chivas | 31 años

24. César ‘Chino’ Huerta | Anderlecht | 29 años

25. Jorge Ruvalcaba | New York Red Bulls | 28 años

26. Hugo Camberos | Chivas | 23 años

Partiendo de esta base, el promedio de edad sería de 27.6 años (con solo ocho jugadores de 30 años o más, así como siete con 25 años o menos), siendo las Chivas la potencial base de la convocatoria con siete elementos.

Posible alineación de Rafa Márquez para el Mundial 2030

Posible alineación de Rafa Márquez. | Claro Sports.

Por ahora, se trata de una proyección, pero el inicio del ciclo de Márquez permite visualizar los primeros nombres que podrían marcar el futuro de la selección mexicana. En términos de alineación, así quedaría el posible 11 (4-3-3) del cinco veces mundialista con México.

Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensa: Mateo Chávez, Johan Vásquez, Everardo López y Rodrigo Huescas.

Mateo Chávez, Johan Vásquez, Everardo López y Rodrigo Huescas. Medios: Erik Lira, Gilberto Mora y Obed Vargas.

Erik Lira, Gilberto Mora y Obed Vargas. Delanteros: Julián Quiñones, Armando ‘Hormiga’ González y Diego ‘Chicha’ Sánchez.

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