Los mexicanos que podrían dar el salto a Europa tras el Mundial 2026

Para ellos, el verano puede marcar un punto de inflexión; para el fútbol mexicano, una nueva prueba sobre su capacidad de exportar talento

Los jugadores que podría exportar al fútbol europeo | REUTERS/Eloisa Sanchez

La selección mexicana quedó eliminada del Mundial 2026, pero cerró su participación en el noveno lugar general y dejó una sensación distinta por el rendimiento colectivo. Más allá del resultado final, varios futbolistas terminaron el torneo con una cotización deportiva al alza y con argumentos para llamar la atención fuera del fútbol mexicano.

El nombre que encabeza la lista es Gilberto Mora, mediocampista de Tijuana que, con apenas 17 años, terminó como una de las revelaciones de México en la Copa del Mundo. Su talento, personalidad y lectura de juego ya lo han colocado en el radar de clubes como Liverpool y Arsenal, aunque cualquier operación tendría que esperar a que cumpla la mayoría de edad para poder concretar su salida al fútbol europeo.

Uno de los nombres principales es Raúl Rangel, portero de Chivas, quien respondió en un escenario de alta exigencia. Su seguridad bajo los tres postes, lectura en salidas y personalidad para competir en partidos de presión lo colocan como uno de los perfiles más atractivos para clubes que buscan un arquero joven, con margen de crecimiento y experiencia internacional.

Rangel cumplió con un gran Mundial en casa | Reuters

También aparece Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, quien fue uno de los jugadores más constantes del equipo mexicano. Su capacidad para recuperar, ordenar la salida y sostener el equilibrio en el centro del campo lo convierte en un futbolista con características exportables, especialmente para ligas que valoran intensidad, disciplina táctica y buena lectura defensiva.

En el caso de Brian Gutiérrez, Chivas tiene a un jugador que ganó visibilidad por su despliegue, manejo de balón y capacidad para adaptarse a distintos momentos del partido. Su actuación en el Mundial puede abrirle una ventana importante, sobre todo si algún club europeo busca un perfil joven, técnico y con experiencia reciente en un torneo de máxima exposición.

Otro futbolista rojiblanco que puede entrar en el radar internacional es Armando González. El delantero mostró condiciones que suelen ser buscadas en el mercado europeo: presencia en el área, movilidad y capacidad para competir físicamente. Si mantiene regularidad en Liga MX, el verano puede convertirse en un momento clave para medir el interés real desde el extranjero.

Aunque Julián Quiñones no juega actualmente en la Liga MX, su caso merece una mención especial. El atacante milita en el Al Qadisiyah de Arabia Saudita y acaba de renovar contrato, pero su Mundial fue uno de los más destacados dentro del plantel mexicano. Su potencia, desequilibrio y capacidad para aparecer en momentos importantes alimentan la idea de que todavía podría tener espacio en alguna liga europea de primer nivel.

El rendimiento de estos futbolistas también refleja una realidad para el fútbol mexicano: el Mundial funciona como escaparate, pero el salto a Europa depende de varios factores. Edad, pasaporte, costo de transferencia, salario, representante, necesidad del club comprador y disposición del equipo mexicano o árabe para vender son elementos que pueden acelerar o frenar cualquier operación.

Para Chivas, la atención sobre Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González confirma el valor de una base nacional que ganó protagonismo en el torneo. En el caso de Cruz Azul, Lira reafirma su condición de mediocampista confiable y con margen para probarse en otro entorno competitivo.

México no alcanzó los cuartos de final, pero su noveno lugar y la forma en que compitió dejaron nombres propios para seguir durante el mercado de verano. Mora, Rangel, Lira, Gutiérrez, González y Quiñones aparecen como futbolistas con argumentos para mirar hacia Europa, ya sea de inmediato o como parte de un proceso que podría acelerarse tras la Copa del Mundo.

El reto ahora será convertir la exposición mundialista en oportunidades concretas. Para ellos, el verano puede marcar un punto de inflexión; para el fútbol mexicano, una nueva prueba sobre su capacidad de exportar talento en el momento adecuado.

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