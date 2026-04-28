Tiburón Sánchez pide apoyo a todos los seleccionados, pero no confía en los naturalizados

El exjugador de Chivas defendió las decisiones de Javier Aguirre, aunque cuestionó el peso de los naturalizados en México

El ‘Tiburón’, voz autorizada para hablar a fondo del Rebaño | Imago7

Joel ‘Tiburón’ Sánchez respaldó las decisiones de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. En entrevista exclusiva con Zona Mixta, el exjugador de Chivas y de la selección mexicana pidió apoyo total a los futbolistas convocados, después de que el técnico definiera a los elementos de Liga MX que iniciarán la concentración mundialista.

El exdefensa fue claro al señalar que las convocatorias siempre generan discusión, inconformidad y debate público, pero sostuvo que el cuerpo técnico es el único que conoce a profundidad el proyecto, el día a día de los jugadores y las necesidades específicas del equipo. Por eso, evitó entrar en la discusión sobre nombres ausentes o presentes y puso por delante el respaldo al grupo que representará a México.

“Sí llama o no llama a tal o cual jugador, siempre se van a criticar, a cuestionar. Pero repito que el que más sabe, el que conoce el día a día, el que tiene el proyecto más o menos claro, creo que es el técnico junto con sus colaboradores. Así que en mi posición, te soy honesto, solo me queda apoyar”, dijo Sánchez en Zona Mixta.

El ‘Tiburón’ también pidió que la afición mexicana asuma un papel de respaldo durante el Mundial, especialmente porque México será anfitrión por tercera vez. En ese contexto, consideró que no es momento de hacer juicios futbolísticos definitivos, sino de generar un ambiente positivo para que los seleccionados se sientan realmente locales durante la competencia.

“Me gustaría que nos volviéramos en vibra positiva para los seleccionados, que se sientan de verdad locales y que no estén preocupados porque la gente grita improperios o está en contra. Sin hablar de fútbol, después se harán juicios, se hará criterios, se hará corte de cabeza, lo que quieran, pero después de la participación”, agregó.

Sobre las decisiones puntuales de Javier Aguirre, incluidas las ausencias de jugadores como Charly Rodríguez, Marcel Ruiz, Erick Sánchez, Diego Lainez o Richard Ledezma, Sánchez evitó cuestionar directamente al seleccionador. Para el exjugador, si el técnico dejó fuera a ciertos futbolistas fue porque ya tiene claro el perfil que necesita para competir en el Mundial.

“Yo no creo que el Vasco esté ciego ante algún jugador o que esté casado con algún otro, o sea, eso es imposible. Sería ir contra los intereses de él mismo y más siendo local, porque el juicio va al triple aquí”, afirmó. “Los que no están la gente quiere que esté y el que está lo quiere sacar. Eso es normal, pero yo no le entro a eso. Eso es la verdad. Si decidió el técnico, es porque sabe perfectamente lo que busca en este mundial”, señaló.

Tiburón Sánchez no confía en los naturalizados

La postura de respaldo cambió cuando la conversación llegó al tema de los naturalizados. Ante la posibilidad de que Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo formen parte de la lista definitiva, fue mucho más crítico y sostuvo que México no ha encontrado una diferencia real con futbolistas nacidos fuera del país, incluso al revisar antecedentes mundialistas. “Ninguno es ninguno, ni Sinha porque no nos pasó a la siguiente ronda, no hizo una gran diferencia. Esa es la verdad”, expresó.

El exjugador comparó el presente con generaciones anteriores de la selección mexicana y cuestionó que hoy se tenga que probar si un naturalizado puede responder en una Copa del Mundo. Para Sánchez, esa búsqueda refleja un retroceso en el desarrollo del fútbol mexicano, no una evolución.

“Luis Hernández, dame chance porque vamos a probar, porque es eso, es probar si Fidalgo funciona para jugar un Mundial, o si Quiñones puede aguantar esa presión. Aspe, dame el gafete y espérate en la banca porque va a jugar un naturalizado. Ramón Ramírez, aguántame tantito, hijo, porque vamos a… o sea, eso no existía y no ha cambiado, eh, hace seis mundiales y no hemos avanzado… tendríamos que ir evolucionando y creo que vamos al revés”, sentenció.

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