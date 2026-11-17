Los aguacateros están a un paso.

Antigua GFC y una gran victoria | Facebook: Antigua GFC

El Torneo Apertura 2026 de Guatemala entra en sus dos últimas jornadas con seis puntos en disputa y buena parte de la clasificación por resolver. Diez equipos mantienen posibilidades matemáticas de seguir en carrera, mientras que la pelea por los dos boletos directos a semifinales concentra la atención en la parte alta. Antigua tiene una ventaja importante, pero todavía debe asegurar su lugar.

El conjunto colonial lidera con 39 puntos, cinco más que Xelajú y Deportivo Mixco, y seis por encima de Municipal. Esa diferencia deja al equipo de Mauricio Tapia muy cerca del objetivo, aunque aún no permite dar por confirmada su clasificación directa. Su posición es favorable y tendrá la oportunidad de resolverla en un enfrentamiento de peso frente a los escarlatas.

Detrás del líder, Xelajú, Mixco, Municipal y Guastatoya conservan opciones de terminar entre los dos primeros. La cercanía entre los aspirantes hace que cualquier tropiezo pueda modificar el panorama. Además de los puntos, la diferencia de gol puede resultar determinante, especialmente entre superchivos y chicharroneros, que llegan igualados a esta recta final.

Xelajú ocupa el segundo puesto con 34 unidades y una diferencia de gol de +15, una ventaja considerable respecto de Mixco en ese apartado. Su próximo compromiso será en el Mario Camposeco frente a Suchitepéquez, último de la tabla. Los superchivos parten como favoritos por la posición de ambos y por su localía, aunque deberán confirmar esa condición para defender su lugar.

Deportivo Mixco es tercero, también con 34 puntos, pero con una diferencia de +6. El equipo de Fabricio Benítez recibirá a Malacateco en el Santo Domingo de Guzmán, en otro encuentro que aparece como una oportunidad importante para sumar de a tres. Los toros llegan penúltimos y después de cuatro derrotas consecutivas, mientras que los locales necesitan ganar para sostener la presión sobre Xelajú.

Municipal afrontará, en principio, el desafío más exigente entre los principales perseguidores. Los rojos marchan cuartos con 33 puntos y visitarán a Antigua en el Pensativo, en un duelo que puede influir directamente en la definición de los boletos a semifinales. Una victoria los mantendría en plena pelea y, al mismo tiempo, impediría que el líder se alejara definitivamente de su alcance.

Guastatoya aparece quinto con 31 unidades y un margen más reducido para alcanzar el segundo puesto. Su siguiente rival será Comunicaciones, al que recibirá en un partido con implicaciones para ambos. El pecho amarillo necesita ganar para mantener la presión sobre los equipos que lo preceden, aunque también dependerá de los resultados ajenos para mejorar sus posibilidades.

La penúltima jornada puede dejar clasificaciones aseguradas o trasladar toda la tensión a la fecha final. Antigua buscará confirmar su ventaja, Xelajú y Mixco intentarán aprovechar sus compromisos en casa, y Municipal y Guastatoya necesitan sumar para seguir disputando los primeros lugares. Con diferencias tan cortas entre los perseguidores, cada resultado puede cambiar quién llega mejor ubicado a los últimos noventa minutos de la fase regular.

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