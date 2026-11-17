Jamaica llega a Monterrey con ventaja de 3-2, pero nunca ha derrotado a México en territorio mexicano en un partido oficial

¡Jamaica tiembla en México! El historial que ilusiona al Tri. Claro Sports

Jamaica llegará al Gigante de Acero con una ventaja de 3-2, pero también con un antecedente que favorece a México: los Reggae Boyz nunca han derrotado al Tricolor en territorio mexicano. La selección caribeña está a 90 minutos de alcanzar el Final Four de la Concacaf Nations League, aunque para conseguirlo tendrá que defender una ventaja mínima ante un equipo que contará con el respaldo de su afición.

El resultado de la ida cambió por completo el escenario. Jamaica llegó a tener una ventaja de 3-0 en Kingston, pero México reaccionó con los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones para reducir la diferencia a un solo tanto. Ahora, el Tricolor necesita remontar en Monterrey para continuar con vida en el torneo.

El antecedente directo también representa un elemento a considerar. Jamaica nunca ha derrotado a México jugando en territorio mexicano, mientras que el último enfrentamiento entre ambos en el país terminó con un empate 2-2 en el Estadio Azteca durante la Nations League 2022-23.

Jamaica nunca ha derrotado a México en territorio mexicano

El historial entre ambas selecciones en suelo mexicano se ha inclinado históricamente hacia el Tricolor. México consiguió victorias amplias ante Jamaica en diferentes eliminatorias mundialistas y partidos oficiales, mientras que el empate sin goles (0-0) de 2013 y el 2-2 de 2023 representan los únicos encuentros en los que los Reggae Boyz evitaron la derrota en territorio mexicano dentro de este registro.

El 2-2 del 26 de marzo de 2023 en el Estadio Azteca es particularmente importante porque se trata del antecedente más reciente entre ambos en México y el único empate que Jamaica ha conseguido ante el Tricolor como visitante en este periodo.

La historia, por tanto, coloca a Jamaica ante un escenario que todavía no ha podido superar: ganarle a México en su propio territorio.

Últimos 10 enfrentamientos de Jamaica vs México en territorio mexicano.Claro Sports

En estos 10 partidos disputados en territorio mexicano, el Tricolor registra ocho victorias y dos empates, con 26 goles a favor y cuatro en contra. Sin embargo, el presente es diferente. Los Reggae Boyz llegan a Monterrey después de conseguir una ventaja de 3-2 en el partido de ida y con la posibilidad de sellar su clasificación a las Finales de la Nations League.

MÁS INFORMACIÓN: ¡México no sabe remontar! Solo dos victorias tras estar abajo en el marcador desde 2022 Jamaica sí ha ganado en México, pero nunca ante el Tricolor

Existe una precisión importante para evitar confusiones con el historial: Jamaica sí ha ganado partidos en territorio mexicano, pero nunca lo ha hecho frente a la Selección Mexicana.

En marzo de 2026, los Reggae Boyz derrotaron a Nueva Caledonia durante el repechaje intercontinental rumbo al Mundial. Posteriormente, también en México, enfrentaron a República Democrática del Congo donde sucumbieron para quedar eliminados de la justa.

Fecha | Partido y Marcador | Competición | Sede-Ciudad

31/03/2026 RD Congo 1 – 0 Jamaica | Repechaje Mundial 2026 (Final) | Estadio Akron, Zapopan

26/03/2026 Nueva Caledonia 0 – 1 Jamaica | Repechaje Mundial 2026 (Semifinal) | Estadio Akron, Zapopan

26/03/2023 México 2 – 2 Jamaica Liga de Naciones Concacaf 2022-23 | Estadio Azteca, CDMX

02/09/2021 México 2 – 1 Jamaica Eliminatoria Mundialista 2022 | Estadio Azteca, CDMX

06/02/2013 México 0 – 0 Jamaica Eliminatoria Mundialista 2014 | Estadio Azteca, CDMX

¿Qué necesita México para avanzar a las semifinales?

México llega al Gigante de Acero con una desventaja de 3-2 en el marcador global, pero los dos goles que consiguió en Kingston son fundamentales porque funcionan como goles de visitante en caso de que la serie termine empatada en el global.

De acuerdo con el reglamento de Concacaf, si el marcador global está empatado después de los 90 minutos del partido de vuelta, el primer criterio de desempate son los goles de visitante. Si persiste la igualdad, se juega tiempo extra y, de ser necesario, penales.

Los escenarios para México son:

México gana 1-0: el global queda 3-3 y México avanza por sus dos goles como visitante contra los cero de Jamaica.

el global queda 3-3 y México avanza por sus dos goles como visitante contra los cero de Jamaica. México gana 2-1: el global queda 4-4 y México avanza por el criterio de goles de visitante.

el global queda 4-4 y México avanza por el criterio de goles de visitante. México gana 3-2: el global queda 5-5 y el pase se define en tiempo extra o penaltis.

el global queda 5-5 y el pase se define en tiempo extra o penaltis. México gana por dos o más goles: avanza directamente, sin necesidad de aplicar el criterio de desempate.

avanza directamente, sin necesidad de aplicar el criterio de desempate. México gana 4-3 o por un margen de un gol permitiendo tres o más tantos de Jamaica: los Reggae Boyz avanzan por goles de visitante.

los Reggae Boyz avanzan por goles de visitante. México empata o pierde: Jamaica clasifica.

Por lo tanto, México necesita ganar y puede avanzar incluso con una victoria por un solo gol, siempre que Jamaica marque dos o menos tantos. Un triunfo 1-0 o 2-1 le daría el pase al Tricolor.