Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre a PS5 y Xbox Series X|S; conoce los horarios, costos y requisitos para descargarlo antes del estreno.

GTA 6, horario y fecha de lanzamiento en México | rockstar Games.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) está a dos días de su lanzamiento en México. El videojuego de Rockstar Games llegará este jueves 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con dos ediciones digitales disponibles para su compra. Los jugadores podrán elegir entre las versiones Estándar y Ultimate, cuyos precios y contenidos varían según la consola.

El título permitirá recorrer Vice City y el estado ficticio de Leonida, escenarios donde se desarrollará la historia de Jason y Lucia, los protagonistas de esta entrega. La aventura tendrá lugar en un mundo abierto inspirado en Florida y continuará la franquicia Grand Theft Auto, cuya entrega anterior, GTA V, debutó en septiembre de 2013.

Los jugadores mexicanos podrán acceder a GTA 6 desde las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre, de acuerdo con el esquema de lanzamiento regional reportado para las tiendas digitales. Esto significa que el juego estará disponible desde la medianoche del miércoles 18 al jueves 19, sin necesidad de esperar a un horario establecido para otros países.

La preparación para el estreno también contempla la posibilidad de descargar GTA 6 antes de su lanzamiento, una opción destinada a quienes adquirieron el videojuego en formato digital. La instalación requerirá espacio de almacenamiento y conexión a internet, por lo que los usuarios deberán revisar las condiciones de su consola antes de iniciar el proceso.

GTA 6: ¿Cuándo y a qué hora es el lanzamiento en México?

GTA 6 se estrenará el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 00:00 horas, tiempo del centro de México, según la información publicada sobre el desbloqueo regional. Rockstar Games utilizará un sistema de activación por horarios locales, por lo que el acceso no ocurrirá de manera simultánea en todos los países. Estos son los horarios reportados para México, tomando como referencia la medianoche de cada región:

Zona de México Hora de lanzamiento Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 00:00 horas, 19 de noviembre Cancún, Quintana Roo 00:00 horas, 19 de noviembre Tijuana, Baja California 00:00 horas, 19 de noviembre Hermosillo, Sonora 00:00 horas, 19 de noviembre

¿Cuáles son las ediciones de GTA 6, cuánto cuestan y qué incluyen?

Grand Theft Auto VI tendrá dos ediciones digitales: Estándar y Ultimate. Ambas incluyen el videojuego completo, pero la versión Ultimate incorpora contenido adicional relacionado con vehículos, armas, negocios y personalización. Precios reportados de GTA 6 en México

Edición PlayStation 5 Xbox Series X|S Estándar $1,292.24 MXN $1,499 MXN Ultimate $1,619.83 MXN $1,879 MXN

Edición Estándar de GTA 6

Esta versión incluye el juego completo y el paquete Vintage Vice City, con contenido inspirado en la ciudad donde transcurre la historia. Además, algunas compras digitales que cumplan con las condiciones de la promoción tendrán acceso a un mes de GTA+.

Edición Ultimate de GTA 6

La versión Ultimate incluye el videojuego, el paquete Vintage Vice City y los siguientes complementos reportados:

Vehículos exclusivos, entre ellos el Grotti Cheetah (1995).

Armas y variantes personalizadas.

Vehículos para el refugio de Jason.

Talleres para modificar automóviles.

Negocios y establecimientos adicionales.

Colección de automóviles clásicos.

Elementos de vestimenta y personalización.

Un mes de GTA+, sujeto a las condiciones de la promoción.

La diferencia de precio entre ambas ediciones es de 327.59 pesos en PlayStation 5 y 380 pesos en Xbox Series X|S. Antes de comprar, conviene revisar la descripción del producto en la tienda de cada consola, ya que los beneficios promocionales pueden tener restricciones.

¿En qué consolas estará disponible GTA 6?

GTA 6 llegará inicialmente a PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S, plataformas que recibirán el videojuego el 19 de noviembre de 2026. El lanzamiento está dirigido a la generación actual de consolas de Sony y Microsoft, sin una edición nativa anunciada para PlayStation 4 o Xbox One.

Por el momento, no existe una fecha confirmada para el estreno de GTA 6 en PC. Rockstar Games tampoco ha anunciado cuándo podría llegar a plataformas como Steam o Epic Games Store. Por ello, quienes deseen jugar desde el lanzamiento deberán contar con alguna de las consolas compatibles.

¿Cómo y qué necesitas para hacer la predescarga de GTA 6 ?

La predescarga de GTA 6 está disponible desde el 10 de noviembre de 2026. Esta función permite instalar los archivos del videojuego antes del estreno, aunque el acceso al contenido permanecerá bloqueado hasta la fecha de lanzamiento. Para realizar la predescarga en PlayStation 5 o Xbox Series X|S, los usuarios deberán completar estos pasos:

1. Reservar GTA 6 en formato digital desde PlayStation Store o Xbox Store.

2. Ingresar a la biblioteca de juegos de la consola con la cuenta que realizó la compra.

3. Localizar Grand Theft Auto VI y seleccionar la opción de descarga anticipada, cuando esté habilitada.

4. Verificar que exista espacio suficiente en el almacenamiento SSD.

5. Mantener la consola conectada a internet hasta que termine la instalación.

GTA 6 podría requerir hasta 212 GB de almacenamiento. La cifra debe considerarse una referencia y no un requisito técnico confirmado directamente en la ficha oficial del juego. También se reporta que las presentaciones en caja incluirán un código de descarga en lugar de un disco físico.

La predescarga no permite jugar antes del estreno. Su función es dejar los archivos instalados para que, una vez habilitado el acceso, los usuarios puedan iniciar el videojuego sin tener que descargarlo completo durante la jornada de lanzamiento.