¡Maldición tricolor! Manuel Sol aplaude el buen momento de Chivas, pero augura una debacle sin seleccionados

Para el exfutbolista rojiblanco, Milito le cambió la cara a un Guadalajara que corrió a jugadores que ya no le aportaban y apostó por contrataciones puntuales

La ausencia de sus seleccionados le pesará a las Chivas. | Imago7.

El empate entre Chivas y Pumas en la jornada 13 del Clausura 2026 dejó múltiples lecturas, tanto por el desarrollo del partido como por el momento que viven ambos equipos. En entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio, Manuel Sol, exjugador de ambos clubes, analizó lo ocurrido en el encuentro y el presente de cada escuadra.

El exfutbolista fue puntual en una situación que le está sucediendo al Guadalajara: el desgaste provocado por la Fecha FIFA influyó en el rendimiento del conjunto de Gabriel Milito y advirtió que Chivas podría verse bastante afectado cuando pierda a sus jugadores de cara a la concentración del combinado nacional para el Mundial 2026.

“Cuando regresan de la selección, no los veo con la misma chispa… no los veía con la misma intensidad. Si (Javier Aguirre) se lleva a cinco o seis jugadores, las Chivas estarán mermadas en un 40%”.

En cuanto al presente del Guadalajara, el exjugador reconoció su sorpresa por el nivel mostrado en el torneo, al tiempo que resaltó lo hecho por Gabriel Milito al deshacerse de jugadores que ya habían cumplido su ciclo como rojiblancos y apostar por contrataciones puntuales, en específico, por los futbolistas mexicoamericanos.

“Sí me sorprende… pero olvídate de que esté en el primer lugar, la manera como está jugando. Es un fútbol muy alegre, con mucha dinámica. Una de las claves que yo veo es que sacaron a algunos peces gordos y las contrataciones han sido muy acertadas. Me da gusto que se hayan volteado a ver jugadores (mexicoamericanos) que tienen una muy buena mentalidad y que físicamente están muy bien trabajados”, añadió.

“Pumas puede competirle a cualquiera”

Pese al resultado final, donde los universitarios se vieron alcanzados en el marcador por las Chivas en el último suspiro, Manuel Sol fue claro al considerar que el equipo azul y oro puede competir por el título en el Clausura 2026.

“Los dos salen fortalecidos. Pumas creo que se debe de ir algo dolido, pero le va a pelear a cualquiera gracias a la consistencia que tienen y la garra que está mostrando”, concluyó.

Te puede interesar