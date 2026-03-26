Javier Aguirre desmiente castigo a Diego Lainez y asegura que su ausencia es una decisión técnica

El ‘Vasco’ negó indisciplina en la ausencia del jugador de Tigres y afirmó que es decisión técnica, lo que complica su camino al Mundial 2026

La ausencia de Diego Lainez en la convocatoria de la selección mexicana para la fecha FIFA de marzo volvió a encender la discusión rumbo al Mundial 2026, pero Javier Aguirre salió al paso para cortar de raíz la versión de un supuesto problema disciplinario. La lista oficial del Tri para los partidos ante Portugal y Bélgica se dio a conocer el 19 de marzo, y el nombre del atacante de Tigres no apareció entre los convocados para los amistosos del 28 y 31 de marzo.

Más allá del ruido que se armó en redes y en programas de debate, el mensaje del técnico fue directo: la decisión fue futbolística y no una sanción interna. El contexto, además, vuelve más pesada la ausencia de Lainez, porque no es la primera vez que queda fuera en este tramo final de preparación y es una ausencia que lo aleja de la Copa del Mundo.

Aguirre niega indisciplina y defiende al grupo

Aguirre no quiso centrar el debate en un solo nombre, pero sí aprovechó para aclarar que no existe un expediente disciplinario detrás de la exclusión de Lainez. En ese sentido, el seleccionador explicó: “Bueno, hablar de un solo jugador que no está es como decir, tengo que hablar de otros 55 que han venido y no han vuelto. Lo que sí quiero aclarar es que desde que estoy aquí ha habido un solo acto en 20 meses que llevamos de indisciplina”.

El entrenador mexicano fue más allá y puso sobre la mesa el único caso que sí considera serio dentro de su proceso, al recordar la situación de Rodrigo Huescas en Dinamarca. Aguirre lo planteó así: “Hubo algo extraño, ajeno a nosotros, que fue el exceso a la velocidad de Huescas, recuerdo en Dinamarca. Él estaba en un proceso judicial, fue condenado y no lo llevé a Copa Oro por lo mismo, que no me parecía justo porque lo iba a exponer ante la opinión pública y fue el único acto en 20 meses que llevamos por aquí de indisciplina. Una vez alguno sacó el teléfono donde no debió hacerlo, fue multado, otra vez alguno llegó un minuto tarde”. El caso de Huescas sí quedó documentado públicamente en 2025, cuando fue sancionado tras conducir a exceso de velocidad en Copenhague.

Con esa explicación, Aguirre buscó desmontar la narrativa que relacionaba a Lainez con un castigo oculto por lo ocurrido en el amistoso ante Bolivia, versión que circuló en reportes periodísticos y comentarios en redes tras conocerse la convocatoria. Algunos medios especularon que la ausencia del futbolista de Tigres quedó marcada por una presunta indisciplina en aquel partido, una versión que el técnico ahora rechazó públicamente.

Una decisión técnica que reduce su margen rumbo a 2026

La parte más dura para Diego Lainez no está en el desmentido, sino en el fondo del mensaje: Aguirre dejó claro que si hoy no está, es porque su cuerpo técnico considera que otros jugadores le dan más al equipo en este momento. El seleccionador remató la idea con un respaldo total al comportamiento del grupo: “Lo digo con mucho orgullo, todos los que han venido, todos sin excepción, han tenido una actitud extraordinaria dentro y fuera del terreno. Por lo tanto, se desaten rumores y le den seguidilla a una noticia falsa”.

Después vino la frase que mejor retrata el sitio actual de Lainez en la carrera mundialista. Aguirre sentenció: “Pero si alguno no está aquí en este momento es porque consideramos el cuerpo técnico encabezado por mí, desde luego, la última palabra la tengo yo, es porque queremos ver a otros o necesitamos a otros para este momento. Nada más”. En otras palabras, no hubo castigo; hubo un corte técnico. Y ese matiz, lejos de aliviar el panorama del jugador, lo deja en una posición más comprometida, porque la competencia interna ya entró en su etapa final.

Te puede interesar