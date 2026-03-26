En Portugal reconocen la calidad de Guillermo Ochoa: “Es un portero fantástico”

Francisco Conceição, jugador de la Juventus, compartió sus impresiones previas al duelo en el Estadio Azteca

Portugal reconoce la carrera de Guillermo Ochoa | | Imago7 y Reuters

La selección de Portugal continúa con su preparación en territorio mexicano de cara al enfrentamiento ante el Tri, en un partido que marcará la reinauguración del Estadio Azteca. En el segundo día de actividades ante los medios, Francisco Conceição, jugador de la Juventus, fue uno de los protagonistas al compartir sus impresiones previas al duelo.

El futbolista lusitano abordó distintos temas en conferencia de prensa, destacando el nivel del rival y la importancia del compromiso. Portugal encara este encuentro como parte de su proceso competitivo, con la intención de medirse ante selecciones de alto nivel.

Uno de los nombres que surgió durante la charla fue el de Guillermo Ochoa, quien podría ser titular con México. Conceição no dudó en reconocer la trayectoria del guardameta mexicano, a quien conoce de manera cercana por su entorno familiar.

“Juega con mi hermano allá en Chipre, así que lo conozco muy bien. Sé que es un portero fantástico. Creo que la carrera que ha tenido habla por sí sola. Incluso hoy sigue siendo un gran guardameta, por eso también es convocado a la selección”.

Las palabras del atacante reflejan el respeto que genera Ochoa a nivel internacional, luego de una carrera marcada por su regularidad en clubes y selecciones. Su posible presencia en el partido añade un ingrediente especial al enfrentamiento entre ambas escuadras.

En cuanto al análisis del rival, Conceição destacó la calidad del plantel mexicano. El jugador reconoció que Portugal busca este tipo de partidos para medir su nivel y seguir creciendo en el ámbito internacional.

“Nos gusta enfrentar a los mejores y esta selección mexicana tiene muy buenos jugadores. Pero nosotros también los tenemos, contamos con mucha calidad. Será un buen partido y esperamos que la victoria esté de nuestro lado”.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez mantiene su enfoque en la preparación, con sesiones de entrenamiento programadas durante su estancia en México. El equipo europeo continúa afinando detalles tácticos de cara al compromiso.

Portugal cerrará su jornada con una nueva práctica en las instalaciones del complejo Mayakoba, donde el cuerpo técnico ajustará los últimos aspectos antes de enfrentar a la selección mexicana en un duelo que ha generado expectativa.

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