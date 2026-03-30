Luis Flores sobre los abucheos: “La gente expresó un descontento ilógico”

El exmundialista analiza el empate ante Portugal, respalda el rendimiento del Tri y apunta a un Mundial 2026 competitivo

Tras el empate 0-0 entre México y Portugal en el Estadio Azteca, el análisis sobre el desempeño del equipo y la reacción de la afición marcó la conversación. En entrevista exclusiva con Claro Sports para W Radio, Luis Flores, mundialista en México 86 y exgoleador histórico del Tri, ofreció una lectura puntual del partido, defendiendo la actuación del equipo y cuestionando los abucheos desde la grada.

El empate sin goles en el Coloso de Santa Úrsula dejó una reacción dividida en la afición, con abucheos al final del encuentro pese a enfrentar a una selección europea de alto nivel. Para Luis Flores, el contexto del rival y la expectativa generada influyeron directamente en la percepción del partido por parte del público.

“La gente mostró un descontento ilógico, de acuerdo a lo que pasó en este partido. La gente estaba esperando un gol, festejar un gol. Este partido generó una expectativa altísima cuando se presentó. El partido que iba a venir Cristiano Ronaldo… Al final Portugal muestra un equipo de primer nivel, lo conocemos perfectamente, muchos jugadores de ellos juegan en equipos importantes. El público se quedó con la idea o con la intención de ver goles”.

Más allá de la reacción desde las gradas, el exjugador del Tri puso el foco en el rendimiento dentro del campo, destacando que México logró competir de tú a tú ante un rival de jerarquía y generó oportunidades suficientes para cambiar el marcador.

Luis Flores, en exclusiva para Claro Sports en W Radio | Imago 7

“No demos tanta importancia a esas situaciones que no son buenas para la selección mexicana. Enfoquémonos en que el equipo se comportó a la altura de Portugal, que tuvieron las mismas oportunidades de gol… Yo me quedo con ese buen sabor de boca, de las ganas de querer ganar un partido nada fácil, nada fácil. Y también va a ser lo mismo contra Bélgica”.

En su evaluación del partido, Flores resaltó el equilibrio del equipo dirigido por Javier Aguirre, así como la capacidad para sostener el orden defensivo y encontrar momentos ofensivos ante una selección consolidada en la élite internacional.

“A mí sí me gustó el partido de ayer. Me gustó el equilibrio que tuvo la selección, defenderse bien y atacar cuando podía atacar. Enfrente no tenía a cualquier rival. Es un rival de mucho respeto, de mucho reconocimiento a nivel mundial. Me gustó el final, los últimos 12 minutos, me entusiasma el ver a la Hormiga con las ganas que tiene de comerse el balón… Me parece que fueron dos partidos, uno antes de los cambios y otro después de los cambios, como que los dos entrenadores soltaron a su equipo y se vio un partido más abierto”.

El Azteca no pesa solo: la exigencia pasa por la propuesta del equipo

El Estadio Azteca volvió a recibir a la selección mexicana en un contexto de presión desde la grada, reavivando el debate sobre si el inmueble sigue siendo una fortaleza real para el equipo nacional en partidos de alta exigencia.

“El Azteca pesa. Ahora, esa es una situación. La otra es que lo hagan pesar los jugadores. Yo creo que para que pese el Estadio Azteca, se tiene que hacer una propuesta mucho más agresiva, que convenza a la gente de que quieren ganar ese partido. El atacar o el intentar quitar la pelota cuanto antes conlleva riesgos, riesgos que a veces hay que calcular… Si quieres hacer respetar en este caso la localía, tienes que tener una actitud de querer ganar el partido”.

Aguirre perfila su once: certezas en el ataque y pruebas en el banquillo

De cara al Mundial 2026, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre continúa probando variantes en ofensiva, en busca de definir el once titular y consolidar alternativas desde el banquillo en los partidos de preparación.

“Yo creo que el Vasco ya lo tiene muy claro (el 11 inicial). Creo que está viendo la posibilidad de los suplentes. El Vasco está probando la Hormiga, está probando diferentes alternativas, como por ejemplo el mismo Julián. En fin, pero definitivamente de que van a jugar de inicio los dos o uno de los dos, en este caso sería Raúl Jiménez y el mismo Santi Gimenez”.

La jugada que cambió el partido: lectura técnica del fallo de la Hormiga

Una de las acciones más claras del partido entre México y Portugal en el Estadio Azteca fue la oportunidad fallada por la Hormiga González en el tramo final, en una jugada que pudo cambiar el resultado del encuentro. Desde su experiencia como delantero y mundialista, Luis Flores ofreció un análisis técnico detallado de la definición.

“Decide mal a qué palo va a cabecear. La pelota viene de afuera hacia adentro, hacia la portería. Ese tipo de pelotas, cuando vienen cerrándose hacia la portería tienes que atacarlas de frente. Él quiso cabecear al primer palo abajo y al cerrar esa pelota me parece que le ganó. Le ganó la pelota cerrándose, no la contactó bien y se perdió esa oportunidad. Debió haber definido hacia el palo más lejano de la portería.

La meta del Tri: avanzar y competir entre los ocho mejores del Mundial 2026

Finalmente, Flores compartió su pronóstico rumbo al Mundial 2026, con la expectativa de que la selección mexicana pueda replicar lo conseguido en casa en 1970 y 1986, cuando alcanzó los cuartos de final, y consolidarse nuevamente entre las ocho mejores del torneo en un escenario donde será anfitrión y tendrá la presión de responder ante su afición.

“Yo la veo pasando la siguiente ronda y con la gran ilusión de que lleguen a cuartos de final. Estar entre los ocho primeros sería un gran Mundial… Como jugador se te va el Mundial de volada, juegas uno, dos, tres partidos y se acabó, Para muchos se acabó y para el otro sigue y en fin, se me hace se me hizo demasiado rápido cuando menos el Mundial que me tocó jugar”.

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