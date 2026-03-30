Pochettino se inspira en Colombia y en las predicciones de Ancelotti para superar la goleada ante Bélgica

El entrenador habla en la previa del juego entre Estados Unidos y Portugal, que llega tras haber perdido 5-2 en el primer partido de la Fecha FIFA

Pochettino habla previo al Estados Unidos vs Portugal| Screenshot US Soccer YouTube

Estados Unidos recibió un fuerte golpe en su primer partido en la Fecha FIFA, al perder 5-2 ante Bélgica en Atlanta el sábado 28 de marzo. Mauricio Pochettino pasa la página en un partido que considera que recibieron un castigo excesivo y que desaprovecharon muchas ocasiones, lo que les deja bastantes lecciones para medirse a Portugal.

“Somos muy críticos cuando no jugamos bien. Viendo varias veces el partido y los datos, fuimos mejores que lo que indica el marcador. Fue demasiado castigo recibir cinco goles. Tuvimos una buena primera mitad, creamos muchas chances. Al medio tiempo sentía que íbamos a ganar 2-0 o 3-0, pero permitimos los goles tras los primeros 45 minutos”, declaró el seleccionador estadounidense en conferencia de prensa este lunes.

Pochettino aceptó que fallaron en muchas coas en la segunda mitad, pero la derrota llega en buen momento y quiere ver un mejor desempeño en el campo ante los lusitanos, quienes vienen de empatar sin goles ante México.

“No hay urgencia por ganar partidos, sino por tener un buen desempeño, tener un mejor balance en ambas facetas del juego: con y sin el balón. Fuimos mejores en la ofensiva que en la defensiva. Hay que mejorar en sector defensivo. Hay cosas positivas pese al resultado decepcionante. Prefiero ese resultado ahora que en el Mundial“.

El seleccionador de las barras y las estrellas admitió que hay una diferencia considerable en lo visto en la cancha, no tanto por el marcador, sino por la intensidad que se vio en uno de los mejores partidos de la Fecha FIFA, el Colombia contra Francia,

“Si ves el Francia vs Colombia, es la intensidad. Puedes ganar o perder, pero el entrenador de Colombia no se va a quejar de un jugador: jugaron como si fuera la final del Mundial. Francia, al ver la intensidad y agresividad de Colombia, vieron que si no lo igualaban, perdían. Deschamps o Néstor Lorenzo no tuvieron que decirle a los jugadores que sean intensos. Si me dices que fuimos iguales, estaría de acuerdo, pero no lo fuimos. Eso es de sentimiento, pensar que estamos jugando la Copa del Mundo. Me alegra que pasara la derrota. No me gusta perder. Cuando anotamos, vieron que estaba así (de brazos cruzados), mis sensaciones no eran buenas. Si me preguntan por qué, es que cuando anotamos tendría que haber sido el tercero, no el primero. Eso necesitamos”.

El sector defensivo es una de las cuestiones que más le preocupan a Pochettino, ya que comparte un comentario que hizo el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, sobre los equipos que pueden ganar el Mundial.

“Nosotros, como les dije, tenemos los datos que lo reflejan, que no fuimos agresivos. Tenemos que crear el hábito. Si no lo fuimos el sábado, no lo hacemos mañana pensando que en el mundial lo vamos a hacer. No puedes serlo si no creas el hábito. Es como si quieres correr o perder peso. Quererlo es el inicio, pero necesitas disciplina para no comer cosas malas. Quererlo no basta. Me da gusto que nos pasara porque todavía hay tiempo de darnos cuenta. Ese juego de Francia no fue un amistoso, pero fue muy competitivo. Eso es lo que quiero transmitir a los jugadores y que lo crean. No todo es intensidad y correr. Al no tener la pelota, sí: intensidad, organización para encarar al rival. Con el balón es lo bueno que vimos. Hay que tener el balance. No sé si vieron esto, que Ancelotti dijo que el que gane el Mundial será el equipo que anote más, sino el que permita menos. Es una reflexión muy interesante. Los jugadores tienen que darse cuenta de eso“.

Estados Unidos vs Portugal: horario y dónde ver el partido amistoso de la Fecha FIFA

El partido entre Estados Unidos y Portugal se jugará el martes 31 de marzo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, comenzando a las 19:00 horas, tiempo local. Se puede seguir en Estados Unidos por TNT, TruTV y Telemundo. En México se podrá seguir por ESPN.

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