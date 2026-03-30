La Volpe enciende el debate entre Edson Álvarez y Erik Lira en la selección mexicana: “Dejen de decir pavadas”

El ex técnico argentino critica las contradicciones sobre el valor de jugar en Europa y el presente en el Tri rumbo al Mundial 2026

Ricardo La Volpe se sumó al debate en torno a la competencia por la titularidad en el mediocampo de la selección mexicana entre Edson Álvarez y Erik Lira, y lo hizo con un mensaje directo sobre los criterios que se utilizan para evaluar a los futbolistas en el proceso rumbo al Mundial 2026.

En exclusiva con Claro Sports, el ex entrenador del Tricolor cuestionó las posturas que, según él, cambian dependiendo del momento, especialmente en relación con la importancia de jugar en Europa frente al rendimiento actual en la Liga MX.

“Me confunden. Primero me dicen que tiene que estar en Europa, que son los mejores de Europa y después, Edson está en Europa, demostró lo que es jugar en un Ajax, estuvo allá, siendo capitán. Sale lesionado, no estaba jugando bien y ahora el titular tiene que ser Lira. ¿En dónde juega Lira?”, dijo.

El análisis de La Volpe se centra en el contexto actual de ambos futbolistas. Erik Lira, de 25 años, ha ganado terreno en la selección mexicana durante finales de 2025 e inicios de 2026. El mediocampista ha sido titular en ocho de los últimos 10 partidos disputados por el Tri, consolidándose como una pieza constante en el esquema.

Por su parte, Edson Álvarez, de 28 años y actual jugador del Fenerbahce, ha tenido un año marcado por las lesiones. El capitán de la selección mexicana solo ha participado en tres de los últimos 10 partidos, con apenas dos titularidades. Su última aparición con el equipo nacional fue en noviembre de 2025, en la derrota de 1-2 ante Paraguay.

El mediocampista surgido del América fue operado el 17 de febrero tras una molestia en el tobillo y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, lo que ha limitado su continuidad en la selección. A pesar de ello, cuenta con experiencia en dos Copas del Mundo, Rusia 2018 y Qatar 2022.

La Volpe también reconoció el nivel mostrado por Lira, destacando características tácticas que considera valiosas dentro del sistema del equipo: “Ojo, no estoy en contra de Lira, puede ser el titular sin ninguna duda. Aparte me demuestra que sabe ser líbero, a mí me gustan de esos jugadores, porque se mete en la línea de tres con (Gonzalo) Piovi y (Willer) Ditta”.

Sin embargo, La Volpe insistió en la necesidad de mantener una línea clara en los argumentos sobre la formación y el desarrollo de los futbolistas mexicanos, especialmente cuando se trata de la discusión sobre el fútbol europeo.

“Pero que no me confundan y confunden a la gente con ‘tiene que estar en Europa y se tiene que formar en Europa y se tienen que ir a jugar Europa’. Este está en Europa y ahora es mejor el que está acá. Dejen de hablar tanta pavada porque confunden a la gente, eso es hablar pavada. O dicen una o dicen otra. Yo, por ejemplo, digo ‘no se tiene que ir a formar allá'”, finalizó.

Te puede interesar: