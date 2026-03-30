¡Colombia, a MotoGP! David Alonso tendría todo listo para su ascenso a la máxima categoría

Los rumores sobre un fin de semana de observación fueron creciendo y este lunes ya se habla de un equipo que ha tomado la decisión.

David Alonso. – Gigi Soldano, Studio Milagro / DPPI, vía AFP.

No es un secreto que el motociclismo no es un deporte de tradición ni enorme interés en Colombia, que ha tenido más gusto por la Fórmula 1 a raíz de la época grandiosa con Juan Pablo Montoya. Sin embargo, el público ha venido observando más de cerca la competencia de dos ruedas durante los últimos años con lo que viene haciendo David Alonso.

El corredor colombiano tuvo un 2025 fulgurante, en el que no solamente se coronó campeón de la categoría Moto3, sino que batió varios récords e hizo recordar a voces especializadas del deporte a motor los inicios de una leyenda como Valentino Rossi. Naturalmente, llegó el paso a Moto2 y ahora se habla de un ascenso inminente a MotoGP, que es el escalón más alto.

Durante el pasado fin de semana, ya se venía hablando sobre rumores que apuntaban a que el representante cafetero estaba siendo observado con detenimiento durante el Gran Premio de Estados Unidos con miras a su promoción a la máxima categoría. Tal parece que el grandioso fin de semana que tuvo en cuando a rendimiento terminó por convencer rápido a un equipo en particular.

David Alonso, piloto colombiano. – Bernadett Szabo, Reuters.

Información publicada por el Diario As este lunes da como un hecho que David Alonso tiene todo listo para llegar a MotoGP la próxima temporada. Se detalla que la escuadra que ha mostrado el interés y se ha convencido de su talento para llevarlo al punto máximo de exigencia sería Honda HRC Castrol, uno de los equipos de la casa fabricante de origen japonés.

Y los procesos de aprendizaje y adaptación tendrían altos estándares, pues de quien se habla como posible compañero en pista es del francés Fabio Quartararo, quien fue campeón del Mundial de MotoGP en el año 2021. El destacado corredor viene actuando con el Monster Energy Yamaha, pero se está hablando de numerosos cambios de pilotos entre escuderías.

Los que actualmente portan el uniforme de Honda Racing Corporation son el español Joan Mir y el italiano Luca Marini. Del primero, que fue campeón de MotoGP en 2020, el citado medio dice que cuenta con una atractiva oferta de Yamaha. Por su parte, del otro no hay gran información sobre su futuro y su continuidad en la categoría estaría en el aire.

El fin de semana de revisión sobre el rendimiento de Alonso acabó bien a pesar de la gran cantidad de inconvenientes que tuvo en el trazado del Circuito de las Américas en Austin, Texas. Alonso se había adjudicado la pole tras una gran prueba de clasificación, pero recibió una sanción porque los neumáticos llevaban una presión mejor a la permitida, así que la organización lo relegó al 17° lugar de la parrilla.

David Alonso. – Gold & Goose / Red Bull Content Pool, vía AFP.

No obstante, las ganas del colombiano y el gran trabajo de Aspar Racing le permitieron hacer una fabulosa presentación durante la carrera del domingo. A pesar de que fue uno de los más afectados por el choque ocasionado por el español Alberto Fernández, salió con actitud ganadora y logró rebasar a la mayoría de competidores para quedarse al borde del podio, en la cuarta posición.

Se espera que haya un comunicado oficial durante los próximos días, en el que el equipo Honda HRC Castrol oficialice la llegada de Alonso a la máxima categoría del motociclismo. Sería entonces el primer colombiano compitiendo en tan alto lugar del deporte de velocidad a dos ruedas y sería a partir de la temporada 2027.

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