Copa del Mundo de clavados en México ya tendría fecha tentativa

México continúa como encargado de realizar la Copa del Mundo de clavados, evento que estaba agendado para suceder del 5 al 8 de marzo en Zapopán

México espera la Copa del Mundo de clavados | Reuters

La Copa del Mundo de clavados, que tiene pendiente la fecha de reprogramación en México, muy probablemente se realizaría en julio, antes de los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, pues era una de las dos paradas del serial de este año y la Súper Final en mayo, en China.

“Hablé con Fernando Platas, presidente de la Federación de Clavados y Clavados de Altura. Al parecer ya tienen una posible fecha en el mes de julio; no te puedo dar los días, pero se va a realizar el evento en México. Qué bueno, me da mucho gusto porque la gente siempre tiene muy buena opinión de nuestro país; siempre, en todo el tema del deporte, disfrutan venir a México, lo aman”, dijo María José Alcala, presidenta del COM.

Estaba previsto que el certamen se realizara del 5 al 8 de marzo en Zapopan, pero 10 días antes se canceló y, después, en la página de World Aquatics aparece como fuera del calendario, ya que la sumatoria de las dos fechas permite que los mejores clavadistas participen en la Final de China. Ahora analizan cómo manejarlo para que no sea un evento de exhibición.

“Es un evento de alta competencia, un evento internacional, y yo creo que van a buscar un mecanismo que pueda funcionar para este y el próximo año en conjunto. Siempre, siempre World Aquatics da soluciones muy atinadas en favor de los atletas, y también qué bueno que consideren a México en este sentido, porque México se caracteriza por ser un gran organizador, un gran ambiente”, explicó en entrevista exclusiva con Claro Sports.

Las autoridades deportivas también están buscando que México pueda tener la Súper Final de las Copas del Mundo de 2028, por ser el último evento en el que se medirían los clavadistas antes de la justa veraniega.

“Ojalá que podamos tener ese evento en México, pero también lo están peleando otros países. Pero Fer (Platas) va muy avanzado y paso a pasito, y sé que lo va a lograr”, acotó.

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