“Nos afectó”: Hernández rompe el silencio tras los incidentes en Xelajú vs Guastatoya

El entrenador señaló que lo ocurrido antes del partido influyó directamente en el resultado.

La palabra de Roberto Hernández | @Clubxelajumcoficial

El empate entre Xelajú y Guastatoya dejó un análisis marcado por lo ocurrido antes del inicio del partido. El entrenador Roberto Hernández remarcó que los incidentes previos influyeron en el desarrollo del encuentro y condicionaron el rendimiento de su equipo desde el arranque.

En la previa, se registraron agresiones de hinchas de Xelajú hacia la delegación de Guastatoya, un hecho que generó tensión y derivó en el retraso del inicio del partido. A pesar de lo sucedido, el encuentro se llevó a cabo, aunque en un contexto que no fue el habitual para ninguno de los dos equipos.

Hernández hizo hincapié en cómo ese escenario afectó la preparación del plantel. “Molesta porque ya son varios partidos donde no hay concentración, creo porque espero que no sea así, han existido dos juegos en los que hemos salido desconectados, en otros lo hemos librado bien con el cierto atrás, pero en esta ocasión nos sorprendieron antes”, dijo.

El entrenador también profundizó sobre la influencia directa de lo sucedido antes del partido. “No quiero echarle la culpa a lo que pasó antes, pero nosotros nos preparamos para jugar a las 8 y empezamos a las 9:30, el equipo estaba listo desde las 7:40, nos costó trabajo, no me gustó la primera parte, en la segunda mejoramos, sin tener claridad en la última zona, al menos en este juego, logramos empatar pero si considero que hubiera sido injusto perder”, añadió.

Más allá del contexto, Hernández reconoció aspectos internos a mejorar. Señaló que el equipo ha mostrado irregularidad en diferentes momentos del torneo y que es necesario ajustar el enfoque en la preparación.

“Pareciera raro que el equipo se ve peor tras las semanas largas, hemos estado optimizando el tiempo y entrenamientos para llegar fuertes a los partidos, pero algo hemos estado haciendo mal, talvez nos relajamos, aparte en esta ocasión también afectaron las bajas”, comentó.

Finalmente, el técnico dejó un mensaje sobre la actitud del grupo frente a cada rival. “Espero no estemos siendo selectivos con los partidos, jugamos con un equipo que lucha por la permanencia, luego se vienen dos rivales más complicados, pero nosotros debemos estar preparados para hacer un juego que marque la diferencia y hacer conciencia que nos estamos enfrentando a equipos que se están jugando la vida”, concluyó.

Xelajú ahora deberá pasar la página y enfocarse en su siguiente compromiso ante Deportivo Marquense, con la intención de volver a sumar de a tres y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

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