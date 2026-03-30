Bucaramanga, entre el bajón futbolístico y las lesiones

El ‘Leopardo’ anunció dos bajas sensibles en departamento médico previo al duelo con América de Cali.

Bucaramanga tendrá bajas sensibles para el remate de Liga | Vizzor

El Bucaramanga enredó sus planes de clasificación. Después de atravesar por momentos históricos para la institución, el semestre actual no ha tenido los mismos frutos de otros tiempos, aunque todavía falta tela por cortar. El ‘Leopardo’ está sumergido en un bajón que lo relegó de zona clasificatoria a la fase semifinal.

Los dirigidos por Leonel Álvarez venían sosteniendo un invicto en cierto modo mentiroso, ya que no salía de una “empatitis” que se agravó con el fin de la racha. De hecho, dos derrotas al hilo contra rivales directos, Junior y Santa Fe, dejaron el proyecto en una situación incómoda.

Algunos dicen que ya puede ser fin de ciclo para el técnico antioqueño, agregándole la eliminación de Copa Sudamericana a manos del América. Sin embargo, otro lío a tener en cuenta son las lesiones. Dos bajas muy sensibles tendrá el onceno auriverde para los próximos partidos.

Fabián Sambueza y Émerson Batalla, bajas en Bucaramanga

Tres días después de la última caída, el ‘Leopardo’ difundió un parte médico que encendió sirenas. El jugador principal en creación, Fabián Sambueza, será baja por las próximas semanas al igual que Émerson Batalla. Ambos son titulares indiscutidos en el plantel.

Lo de Batalla se trata de un desgarro muscular grado I en el “bíceps femoral de su muslo izquierdo”, hecho por el cual le cobraría su actividad por unas dos semanas aproximadamente. Ya inició su proceso de rehabilitación y se encuentra supervisado por el departamento médico del club.

En cuanto a Sambueza, quien tuvo dificultades en lo físico por cuenta de algunos golpes, presentó una “herida de 10 centímetros en la pierna derecha”. El club reporta que la piel, así como el tejido celular subcutáneo y el músculo tibial anterior están comprometidos. No se le da un tiempo estimado de baja, pero automáticamente se convierte en duda para el remate de la fase regular.

¿Qué le queda al Bucaramanga?

Los ‘Leopardos’ tienen seis finales sin mucho margen de caída. Si sueñan con otra clasificación, el porcentaje de rendimiento numérico deberá ser importante, pues actualmente ostenta la novena casilla con 19 puntos. Este es el calendario con lo que le resta de Liga:

02.04.2026 | América de Cali vs Bucaramanga | Pascual Guerrero.

07.04.2026 | Águilas Doradas vs Bucaramanga | Cincuentenario.

12.04.2026 | Bucaramanga vs Boyacá Chicó | Américo Montanini.

20.04.2026 | Atlético Nacional vs Bucaramanga | Atanasio Girardot.

25.04.2026 | Bucaramanga vs Jaguares | Américo Montanini.

Por definir | Fortaleza vs Bucaramanga | Metropolitano de Techo.

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