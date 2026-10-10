El mensaje de Mateo Chávez tras la derrota del AZ Alkmaar en la Eredivisie: ahora toca pensar en Europa League

Feyenoord venció al AZ Alkmaar de Mateo Chávez este 10 de octubre en el reinicio de la Eredivisie de los Países Bajos tras el parón por la fecha FIFA

Mateo Chávez jugó los 90 minutos en la derrota del AZ Alkmaar frente al Feyenoord como visitante. Sin embargo, el futbolista mexicano considera que no hay tiempo para lamentarse pese al resultado negativo de este 10 de octubre y, durante una entrevista para Claro Sports, señaló que su mente ahora está enfocada en el partido de la próxima semana frente al Hapoel Be’er Sheva, en la segunda jornada de la primera fase de la Europa League.

“Sentí dos cosas que fueron especiales. Primero, creo que antes de venir a Holanda, cuando sabía que había interés y Feyenoord juega la Champions, veía los partidos y la cancha siempre me parecía especial. Se siente especial. En Holanda es una de las mejores canchas en las que me ha tocado estar, sin duda, con el mejor ambiente. Se nota el progreso que estoy teniendo, jugar 90 minutos, gracias a Dios. El resultado… pues jode mucho. Es triste perder. Perdimos el invicto. Con el 1-0 todavía teníamos mucha chance, pero después del 2-0 es difícil reponerse con poco tiempo. Pero, fuera del resultado, el performance, el ambiente y todo lo que generó el partido es muy lindo”, declaró en exclusiva para Claro Sports el jugador del AZ Alkmaar.

Mateo Chávez formó parte del equipo titular tras su regreso de la última fecha FIFA. El jugador de 22 años admitió que no tuvo la actuación que le habría gustado con el Tricolor, pero se toma la situación con filosofía, pues considera que uno de los aspectos que han cambiado en el último tiempo es su fortaleza mental para darle vuelta a la página.

“Sinceramente, me he sentido muy bien. Tuve un solo partido completo con la Selección, regresé un poquito antes y, dentro de lo malo, eso me ayudó a tener uno o dos días para adaptarme y estar bien. Dormí como 12 horas anoche y descansé mejor. Me siento bien. Solo hay que afinar los detalles. Inicia el proceso, los resultados no nos acompañaron, pero creo que el equipo se vio muy bien por momentos. Sobre todo en los primeros dos partidos me había sentido muy bien, con mucha confianza; en el tercer partido no entré bien, la realidad. Cometí un error, me dolió mucho en el momento, pero desde el día siguiente he mejorado porque cambié el chip. Me informaron que tenía que regresar un poco antes. El club me pidió volver antes y, sinceramente, eso cambió mi mentalidad, obviamente sin dejar de pensar en mi error y en aprender, pero todo pasa. Ahora toca enfocarme otra vez en el AZ; creo que tenemos un gran equipo. Todavía tenemos mucho para dar, yo tengo mucho para dar y estoy disfrutando mucho el fútbol”, indicó el lateral izquierdo.

Mateo Chávez se adapta bien en Países Bajos | AFP

El AZ Alkmaar recibirá al Hapoel Be’er Sheva en el AFAS Stadion este jueves 15 de octubre, en busca de comenzar a meterse en la pelea por los puestos de clasificación de la Europa League. Por ahora, el equipo neerlandés no ha sumado puntos; sin embargo, el encuentro será apenas la segunda jornada del torneo y el mexicano considera que hay muchas posibilidades de cambiar el panorama del equipo.

“Es un partido importante; buscar nuestros primeros puntos en Europa es importante. Vamos a enfrentar rivales muy difíciles y son partidos en los que tenemos que asegurarnos los tres puntos en casa. Toca cambiar el chip, duele esto, pero mañana hay que pensar en lo que sigue y la mentalidad es Europa”, sentenció.