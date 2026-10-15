De Carlos Vela a Alexis Vega: los futbolistas mexicanos que decidieron alejarse de la Selección Mexicana

Diversos casos de futbolistas aztecas que decidieron poner un punto final a su carrera internacional pese a su buen momento

Diversos casos de futbolistas que dijeron adiós al Tri. | Claro Sports

La Selección Mexicana ha sido históricamente una de las máximas aspiraciones para cualquier futbolista nacional. Sin embargo, vestir la camiseta del Tricolor no siempre ha sido una prioridad absoluta, incluso para jugadores que atraviesan grandes momentos en sus respectivos clubes. Desde diferencias con los entrenadores hasta problemas físicos, falta de oportunidades y decisiones familiares, varios referentes del fútbol mexicano han preferido cerrar su etapa internacional mucho antes de retirarse profesionalmente.

El debate se reabrió en septiembre de 2026, cuando Alexis Vega reconoció que estaba considerando retirarse de la Selección Mexicana, después de tener una participación limitada en la Copa del Mundo 2026 y quedar fuera de la primera convocatoria de Rafael Márquez como nuevo director técnico nacional, pese a vivir un buen momento con el Toluca. El exjugador de Chivas apuntó que analizaba su futuro junto a su familia, aunque dejó claro que su malestar tras la Copa del Mundo no era consecuencia de un conflicto personal con Javier Aguirre.

Esta situación nos hace recordar a diversos personajes que pasaron por la Selección Mexicana (Carlos Vela, Cuauhtémoc Blanco, Oribe Peralta, entre otros) que pusieron un fin con la indumentaria verde, aunque para algunos de ellos solo representó una pausa.

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Futbolistas que dijeron adiós de manera definitiva

Los siguientes ejemplos muestran que renunciar a la selección no necesariamente significa romper con el fútbol mexicano. Mientras algunos jugadores optaron por cerrar su ciclo de manera planificada, otros lo hicieron por considerar que sus oportunidades de competir se habían reducido.

Jugadores que dijeron adiós al Tricolor. | Claro Sports.

Oribe Peralta: despedirse para abrir paso a nuevas generaciones

Oribe Peralta decidió despedirse de la Selección Mexicana después del Mundial de Rusia 2018, cuando todavía era jugador del América y mantenía una trayectoria importante dentro del fútbol mexicano. El delantero formó parte de la convocatoria de Juan Carlos Osorio, aunque tuvo escasa participación en aquella Copa del Mundo, donde solamente ingresó durante los minutos finales del encuentro frente a Suecia. Tras la eliminación ante Brasil en octavos de final, el atacante anunció públicamente que no volvería a vestir la camiseta nacional. A diferencia de otros casos que estuvieron acompañados de controversias, su salida representó un cierre de ciclo y una oportunidad para que los futbolistas de menor edad compitieran por un lugar en la delantera mexicana.

El legado de Peralta está estrechamente relacionado con la medalla de oro conquistada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El delantero fue protagonista de uno de los acontecimientos más importantes del deporte mexicano al marcar los dos goles de la victoria por 2-1 sobre Brasil en la final disputada en Wembley. También participó en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de contribuir en momentos importantes del proceso clasificatorio rumbo a Brasil. Su carrera con la Selección Mayor terminó con 67 partidos internacionales y 26 goles.

Luis Montes: la frustración de acudir y no jugar

Luis Montes anunció en septiembre de 2020 que no deseaba volver a ser convocado a la Selección Mexicana, a pesar de que continuaba siendo uno de los futbolistas más importantes del León. El mediocampista explicó que su determinación estaba relacionada con la falta de oportunidades durante la gestión de Gerardo Martino. Aunque era reconocido por su rendimiento en la Liga MX, la situación cambiaba cuando se incorporaba al combinado nacional, donde podía permanecer durante varios días sin participar en los encuentros o entrenamientos más importantes. Montes aseguró que habló directamente con el seleccionador argentino para comunicarle su decisión, argumentando que prefería concentrarse en su club y permitir que un jugador más joven aprovechara el lugar que él ocupaba en las convocatorias.

Su retiro internacional también tuvo un significado especial por la historia que había construido previamente con México. Montes participó en la eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2014, incluido el proceso que terminó con la clasificación mediante el repechaje frente a Nueva Zelanda. Sin embargo, una grave lesión sufrida en un partido amistoso ante Ecuador, pocos días antes del Mundial, le impidió disputar aquella Copa del Mundo. Posteriormente regresó al Tricolor y formó parte del equipo campeón de la Copa Oro 2019 bajo las órdenes de Martino.

Javier Aquino: el desencanto con las oportunidades en el Tri

Javier Aquino solicitó en mayo de 2019 a Gerardo Martino que dejara de considerarlo para futuras convocatorias de la Selección Mexicana. El futbolista oaxaqueño tenía entonces 29 años y atravesaba una etapa exitosa con Tigres, institución con la que se había consolidado como uno de los jugadores más regulares del fútbol mexicano. Su decisión trascendió antes de la Copa Oro de aquel año, en un contexto en el que también se registraron otras ausencias importantes del equipo nacional.

Aquino dejó atrás una trayectoria internacional que incluyó dos Copas del Mundo y una medalla de oro olímpica. Fue integrante de la Selección Mexicana que consiguió el histórico campeonato en Londres 2012 y posteriormente participó en Brasil 2014, certamen al que fue convocado después de la baja por lesión de Juan Carlos Medina. Cuatro años más tarde volvió a integrar la lista mundialista para Rusia 2018, aunque no disputó minutos durante el torneo.

Andrés Guardado: cinco Mundiales y una despedida especial

Andrés Guardado anunció en mayo de 2023 que había decidido terminar su etapa con la Selección Mexicana, después de una trayectoria internacional que comenzó en diciembre de 2005, cuando debutó frente a Hungría. Su última participación en un Mundial había ocurrido en Qatar 2022, competición que representó su quinta aparición consecutiva en una Copa del Mundo, después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Cuando tomó la decisión todavía militaba en el Real Betis de España, donde mantenía un papel importante dentro del vestuario. Posteriormente regresó a México para jugar con León. Su retiro internacional respondió al cierre natural de una etapa, luego de casi dos décadas de convocatorias y un periodo prolongado como uno de los capitanes del Tricolor.

La despedida de Guardado tuvo un capítulo especial el 15 de octubre de 2024, cuando volvió a vestir la camiseta mexicana para disputar sus últimos minutos frente a Estados Unidos en el Estadio Akron. El mediocampista solicitó participar en la concentración como cualquier otro futbolista, en lugar de limitarse a recibir un homenaje ceremonial. Fue titular y capitán, pero abandonó el terreno de juego al minuto 18, en referencia al número que lo acompañó durante gran parte de su carrera.

Jonathan dos Santos: el América por encima del Tri

Jonathan dos Santos anunció el 18 de abril de 2024 que su etapa con la Selección Mexicana había terminado, pese a que continuaba siendo un integrante importante del América. El mediocampista explicó que su principal objetivo era concentrarse plenamente en el conjunto azulcrema, al considerar que su edad y las exigencias del calendario hacían necesario administrar mejor sus esfuerzos. Después de una carrera internacional que comenzó en 2009, el jugador reconoció que había llegado el momento de que nuevas generaciones ocuparan los lugares disponibles en el Tricolor. Su decisión no respondió a un enfrentamiento público con el cuerpo técnico, sino a una evaluación de sus prioridades profesionales. Para entonces, ya había conquistado el título del Apertura 2023 con las Águilas y buscaba mantener su continuidad dentro de un equipo protagonista de la Liga MX.

Su despedida de la Selección no puede entenderse sin recordar el gol que marcó en la final de la Copa Oro 2019. Jonathan fue el autor de la única anotación en la victoria mexicana por 1-0 frente a Estados Unidos, una actuación que le permitió conquistar uno de los títulos más importantes de su carrera internacional. También integró el equipo campeón de la Copa Oro 2015 y participó en la Copa Concacaf de ese mismo año, además de disputar el Mundial de Rusia 2018 junto a su hermano Giovani dos Santos. Acumuló 58 partidos y cinco goles con la Selección Mexicana. Su último encuentro internacional se produjo en 2021.

Héctor Moreno: reconocer que había terminado su ciclo

Héctor Moreno hizo pública su decisión de retirarse de la Selección Mexicana en marzo de 2024, cuando todavía formaba parte de los Rayados de Monterrey. El defensor explicó que desde el año anterior había comunicado su postura a Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, para evitar que fuera considerado en las siguientes convocatorias. Su determinación estuvo relacionada con la incertidumbre de mantenerse activo y en condiciones competitivas hasta la Copa del Mundo de 2026, para la cual tendría una edad considerablemente mayor. Moreno consideró que lo más adecuado era cerrar su trayectoria internacional y permitir que otros defensores comenzaran a consolidarse en la estructura del Tricolor.

El legado de Moreno lo coloca entre los defensores mexicanos con mayor experiencia internacional de su generación. Disputó cuatro Mundiales consecutivos, desde Sudáfrica 2010 hasta Qatar 2022, y conquistó las Copas Oro de 2011 y 2019. Además, formó parte del equipo mexicano campeón del Mundial sub 17 de Perú 2005.

Futbolistas y su adiós temporal de la Selección Mexicana

En este apartado, aparecen jugadores que renunciaron al Tricolor, pero, tras un tiempo regresaron y hasta disputaron Mundiales. Cabe destacar que en esta lista hay grandes figuras del combinado Tricolor.

Vela y Blanco se retiraron pero volvieron para disputar un Mundial. | Claro Sports.

Carlos Vela: una ruptura que lo alejó del Mundial 2014

Carlos Vela protagonizó uno de los distanciamientos más recordados de la Selección Mexicana. El origen de su complicada relación con el Tricolor se remonta a septiembre de 2010, cuando fue suspendido durante seis meses, al igual que Efraín Juárez, por un incidente disciplinario relacionado con una reunión de futbolistas en Monterrey. Después de aquella sanción, el atacante comenzó a rechazar convocatorias mientras consolidaba su carrera en Europa. La situación alcanzó su punto más polémico en febrero de 2014, cuando Miguel Herrera viajó a España acompañado por integrantes de la estructura deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol para intentar convencerlo de disputar el Mundial de Brasil. Vela, que atravesaba un gran momento con la Real Sociedad, rechazó la posibilidad de regresar, pese a que habría sido una de las principales alternativas ofensivas del equipo mexicano.

La historia cambió después del Mundial de Brasil 2014, cuando Vela aceptó regresar a las convocatorias y reapareció en noviembre de ese año con dos goles ante Países Bajos en una victoria mexicana por 3-2. Posteriormente disputó Rusia 2018 y marcó un penalti frente a Corea del Sur, aunque ese torneo terminó siendo su última participación con el Tricolor. En 2019, mientras destacaba con Los Angeles FC en la MLS, volvió a rechazar una convocatoria, ahora de Gerardo Martino. Explicó que sus prioridades familiares y la necesidad de abrir oportunidades a nuevos jugadores pesaban en su decisión. Su legado internacional quedó marcado por dos Mundiales disputados, 72 partidos y 19 goles con la Selección Mayor, además del título mundial sub 17 conseguido en Perú 2005.

Cuauhtémoc Blanco: anunció su retiro y volvió para otro Mundial

Cuauhtémoc Blanco anunció el 10 de septiembre de 2008 que se retiraba de la Selección Mexicana, después de disputar un encuentro eliminatorio frente a Canadá, cuando el equipo estaba dirigido por Sven-Göran Eriksson. El atacante, que entonces jugaba para Chicago Fire de la MLS, había perdido protagonismo dentro del conjunto nacional y acumulaba una relación complicada con algunos procesos técnicos.

El retiro de Blanco solamente duró ocho meses, ya que Javier Aguirre lo recuperó en mayo de 2009 para disputar la última parte de las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. El experimentado delantero se convirtió nuevamente en una pieza importante del equipo, aportando goles y liderazgo en una etapa decisiva para conseguir la clasificación. Finalmente disputó su tercera Copa del Mundo, después de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, y marcó un penalti en el triunfo por 2-0 sobre Francia. Con aquella anotación se convirtió en el primer mexicano en marcar goles en tres ediciones diferentes del Mundial. Su despedida definitiva de la Selección llegaría en mayo de 2014, durante un partido amistoso frente a Israel en el Estadio Azteca.

¿Por qué los futbolistas mexicanos deciden renunciar a la Selección Nacional?

Las historias recopiladas permiten identificar tres grandes motivos. El primero es la pérdida de protagonismo deportivo: un futbolista puede ser titular indiscutible en su club y no encontrar las mismas oportunidades cuando representa a México. Luis Montes ofrece uno de los ejemplos más claros de esta situación, pues manifestó abiertamente la desmotivación que le provocaba acudir a las concentraciones sin jugar.

El segundo motivo es la administración del desgaste físico. Jonathan dos Santos y Héctor Moreno tomaron sus decisiones en etapas avanzadas de sus carreras, cuando continuar compitiendo internacionalmente implicaba asumir mayores exigencias. Para ellos, cerrar su ciclo con México también significó la posibilidad de concentrar sus esfuerzos en sus equipos.

El tercero es el desgaste de la relación entre el futbolista y la estructura de la Selección. Carlos Vela representa el antecedente más conocido, aunque su distanciamiento tuvo diferentes etapas y motivaciones que no deben reducirse a una sola controversia.

Por ahora, Alexis Vega no debe incluirse entre los futbolistas que definitivamente renunciaron al Tri. El 9 de octubre de 2026 surgieron reportes sobre la posibilidad de que Rafael Márquez volviera a considerarlo para próximas convocatorias, lo que refuerza la importancia de mantener su situación como abierta.

El debate de fondo va más allá de determinar quién tuvo razón al alejarse. ¿Qué pierde la Selección Mexicana cuando un jugador experimentado decide no volver? Cada renuncia puede representar la pérdida de una alternativa competitiva, pero también responde a circunstancias personales, decisiones técnicas o necesidades de renovación. La historia demuestra que algunos cierres son definitivos y otros pueden ser solo una pausa que da paso a un regreso inesperado.