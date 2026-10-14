Efraín Juárez revela sus aspiraciones de dirigir a la Selección Mexicana: “El sueño siempre está”

El campeón del mundo Sub 17 en 2005 pidió darle tiempo al proceso de Rafael Márquez para que tenga los resultados esperados.

Efraín Juárez no oculta su deseo de convertirse algún día en entrenador de la Selección Mexicana. En entrevista exclusiva con Claro Sports, el técnico habló sobre sus aspiraciones de dirigir al Tricolor, respaldó el trabajo de Rafael Márquez y reconoció que, aunque representar nuevamente a México es uno de sus objetivos, por ahora se mantiene enfocado en su carrera dentro del fútbol europeo.

El exjugador de Pumas, quien formó parte de la selección que conquistó el Mundial sub 17 de 2005, considera que su experiencia como futbolista le permitió comprender lo que significa representar al país.

“Te soy sincero. A ver, siempre el sueño está. Hoy sí te puedo decir que creo que la selección está en muy buenas manos. No pretendo nada, absolutamente, pero como mexicano siempre da ilusión. Representé a mi país en un Mundial, representé a mi país, fui campeón del mundo sub 17, sé lo que es representar a tu país y ahora en temas de técnico”, expresó Juárez.

MÁS INFORMACIÓN: Santiago Gimenez pide unión tras los malos resultados de México

Sin embargo, dejó claro que su aspiración no representa una intención de ocupar el puesto de Rafael Márquez, a quien le deseó continuidad al frente del equipo nacional.

“Esperemos que sea un proceso, y que a Rafa le vaya espectacular, y que a lo mejor sea no solo un proceso, dos procesos. En su momento, si es para mí, será para mí y yo tendría que estar preparado para realmente tomarla y hacer bien las cosas”, añadió.

Efraín Juárez pide paciencia para Rafael Márquez en la Selección Mexicana

Sobre el comienzo de la gestión de Rafael Márquez y los resultados obtenidos durante sus primeros encuentros, Juárez consideró que es necesario darle tiempo para implementar su propuesta futbolística, especialmente por las condiciones de trabajo que existen a nivel de selecciones nacionales.

“Hay que tener paciencia. Realmente, como bien dices, yo creo mucho en el proceso. Todo técnico debe tener su tiempo, su proceso. Lo ideal es que desde el minuto del primer partido se juegue bien, tenga la idea clara el técnico y se gane. No pasa, y menos en selección, cuando tienen muy poquito tiempo a los jugadores”, señaló.

MÁS INFORMACIÓN: Los cinco jugadores que podrían cambiar el rumbo de México en la era de Rafael Márquez

Juárez también manifestó su confianza en la capacidad de Márquez para desarrollar su proyecto y aseguró que los resultados deben analizarse considerando el tiempo que lleva trabajando con los futbolistas.

“Es parte de un proceso. Creo en Rafa, todos conocemos su capacidad, seguramente tiene la idea muy clara de lo que pretende y conforme pase el tiempo, porque todos los procesos necesitan tiempo, se verá su idea y su claridad”, afirmó.

Por ahora, Juárez considera que debe continuar su preparación antes de pensar en asumir la dirección técnica de México. Su intención es seguir adquiriendo experiencia en el fútbol europeo y mantenerse preparado ante una posible oportunidad de regresar a la selección, esta vez como entrenador.