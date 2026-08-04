Egan Bernal, el único colombiano en el top 50 del ranking UCI

La UCI actualizó el ranking mundial de ciclismo. Pogacar lidera, Isaac del Toro es el mejor latinoamericano y Egan Bernal continúa como el colombiano mejor ubicado.

Egan Bernal en el top 30 del ranking UCI | Reuters.

El esloveno Tadej Pogacar continúa demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El vigente campeón del Tour de Francia se mantiene como líder del Ranking UCI, según la más reciente actualización publicada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), consolidando su dominio en el ciclismo de ruta. Además, el corredor del UAE Team Emirates-XRG confirmó recientemente su participación en la próxima edición de la Vuelta a España.

Pogacar encabeza la clasificación con 11.321,75 puntos, una cifra que refleja la amplia ventaja que tiene sobre sus principales rivales. El belga Remco Evenepoel ocupa la segunda casilla con 7.356,61 unidades, mientras que el danés Jonas Vingegaard completa el podio con 6.866,39 puntos, ratificando que los tres grandes referentes del pelotón mundial siguen marcando la pauta.

Egan Bernal sigue siendo el colombiano mejor ubicado

Por su parte, Egan Bernal se mantuvo en el puesto 29 del escalafón mundial con un total de 1.993,25 puntos, conservando el honor de ser el colombiano mejor ubicado y el tercer mejor latinoamericano del listado. El campeón del Tour de Francia 2019 disputó este año tanto el Giro de Italia como el Tour de Francia, por lo que todo indica que no hará parte de la nómina de su equipo para la próxima Vuelta a España.

Detrás de Bernal aparece Harold Tejada, quien descendió dos posiciones y ahora ocupa el puesto 72 con 1.150 puntos. Santiago Buitrago figura en la casilla 102 con 834,79 unidades, mientras que Daniel Felipe Martínez es 137 con 648,72 puntos, completando la presencia de los principales representantes colombianos dentro del Top 150 del escalafón.

Isaac del Toro, el mejor latinoamericano del escalafón

El mexicano Isaac del Toro continúa consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo internacional. El joven corredor aparece en la cuarta posición del Ranking UCI con 6.528,46 puntos, convirtiéndose en el mejor latinoamericano de la clasificación. Más atrás aparece el ecuatoriano Richard Carapaz, quien ocupa el puesto 19 con 2.519,12 unidades.

Nairo Quintana gana una posición antes de la Vuelta

Otro de los nombres destacados es el de Nairo Quintana. El ciclista boyacense ascendió un puesto respecto a la actualización anterior y ahora aparece en la posición 280 con 336 puntos. A diferencia de Egan Bernal, el corredor del Movistar Team sí estará presente en la próxima edición de la Vuelta a España, donde buscará recuperar protagonismo y seguir sumando unidades para mejorar su ubicación en el Ranking UCI.

Tadej Pogacar | 11321.75 Remco Evenepoel | 7356.61 Jonas Vingegaard | 6866.39 Isaac del Toro | 6.528,46

29. Egan Bernal | 1993.25

72. Harold Tejada | 1150

102. Santiago Buitrago | 834.79

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