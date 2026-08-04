Lionel Messi dona 80 mil euros para reconstruir una zona afectada por incendios en Madrid

El futbolista argentino aportó una cantidad cercana a los 100 UDS para apoyar a los municipios de la Sierra Oeste

Messi realizó una donación para Madrid. | Reuters e Imago7.

Lionel Messi realizó una donación de 80 mil euros, cifra cercana a los 100 mil dólares, para colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las zonas afectadas por los incendios forestales registrados durante las últimas semanas.

La aportación fue anunciada por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, mediante una publicación en su cuenta de X. Hasta el momento, el capitán de la selección argentina no ha emitido un pronunciamiento público sobre la ayuda.

Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.



Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. 🙌🏼 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026

“Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, escribió la mandataria regional.

¿Para qué será utilizada la donación de Lionel Messi?

De acuerdo con la información difundida por la Comunidad de Madrid, el dinero contribuirá a recuperar infraestructuras, espacios naturales y actividades económicas dañadas por el fuego. Un total de 17 municipios madrileños resultaron afectados, mientras alrededor de 55 mil personas tuvieron que ser evacuadas o confinadas en diferentes puntos.

Los reportes señalan que el incendio consumió cerca de 30 mil hectáreas y requirió aproximadamente una semana de labores para su extinción y control. Por su extensión, fue considerado uno de los episodios de este tipo con mayor impacto en la región durante las últimas décadas.

La Comunidad de Madrid habilitó la plataforma Sierra Dona como canal para recibir aportaciones de ciudadanos y empresas. El sistema permite realizar donativos mediante transferencia bancaria, cargo en cuenta, tarjeta o Bizum, con el propósito de concentrar los recursos destinados a la reconstrucción.

Los antecedentes solidarios de Lionel Messi

Esta no es la primera ocasión en que Messi destina recursos a causas sociales. El futbolista desarrolla diferentes programas mediante la Fundación Leo Messi, creada en 2007 para respaldar proyectos de salud, educación y deporte dirigidos principalmente a niños en condiciones vulnerables.

Durante la pandemia de COVID-19, el argentino aportó 500 mil euros a hospitales de su país para la compra de respiradores, monitores y material sanitario. También destinó un millón de euros al Hospital Clínic de Barcelona y a otros centros médicos de España.

Messi también colaboró con un millón de euros para apoyar a las personas afectadas por la DANA en Valencia. Además, como embajador de UNICEF desde 2010, ha participado en iniciativas para atender a menores afectados por emergencias humanitarias, entre ellas el terremoto de Haití y la guerra en Siria.

La donación para la Sierra Oeste se incorpora así a las acciones sociales realizadas por el futbolista fuera de las canchas. Su aportación se dirigirá a una región que todavía trabaja para recuperar sus viviendas, áreas naturales, servicios y fuentes de empleo después de los incendios.

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