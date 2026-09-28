México vs Perú: boletos agotados para el segundo partido de Rafael Márquez al frente del Tri

El duelo de la Fecha FIFA se disputará este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey

Los boletos para el partido entre México y Perú ya se encuentran agotados. El encuentro correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre-octubre tendrá como escenario el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, donde la afición ocupará las localidades disponibles para el segundo compromiso del Tricolor bajo la dirección de Rafael Márquez.

La Selección Mexicana enfrentará a la Bicolor este martes 29 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el segundo partido de la nueva etapa del exfutbolista como entrenador nacional. México llega después de empatar 1-1 ante Colombia en Baltimore, mientras que Perú buscará reaccionar tras caer 4-1 frente a Estados Unidos.

El duelo ante la escuadra peruana representará una nueva oportunidad para que Rafael Márquez continúe observando futbolistas y realice ajustes en el funcionamiento del equipo. Por su parte, el conjunto sudamericano intentará romper una racha de más de una década sin vencer al Tricolor, además de sumar un resultado positivo durante esta ventana internacional.

El historial entre ambas selecciones registra 28 enfrentamientos, con 11 victorias para México, ocho empates y nueve triunfos para Perú. En cuanto a partidos oficiales, el balance es más cerrado, con tres triunfos por lado y dos empates entre ambas selecciones.

El México vs Perú agota boletos | Imago7

Aunque las localidades para el México vs Perú ya fueron agotadas en la venta regular, todavía existe una alternativa para aficionados que buscan asistir al encuentro. A través de la reventa oficial de Ticketmaster aún aparecen entradas disponibles con precios que van desde 260 dólares hasta 1,428 dólares, equivalentes aproximadamente a 4,800 y 26,300 pesos mexicanos, respectivamente, dependiendo del tipo de cambio.

Después del compromiso ante Perú, la Selección Mexicana continuará con su actividad en la Fecha FIFA y enfrentará a Estados Unidos el sábado 3 de octubre. Ese partido se disputará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, ubicado en el área metropolitana de Phoenix, donde también se espera una importante presencia de aficionados mexicanos.

La expectativa alrededor de los partidos del Tricolor aumentó durante el inicio de la etapa de Rafael Márquez, quien tomó el cargo después del proceso encabezado por Javier Aguirre. La afición mexicana llega a esta nueva etapa después de la participación del equipo en el Mundial 2026, donde el conjunto nacional alcanzó los octavos de final.

Con el Sports Illustrated Stadium sin boletos disponibles, México y Perú se preparan para disputar un encuentro que forma parte de la construcción del nuevo proceso del Tricolor. El duelo será la segunda presentación de Márquez como técnico de la selección mayor y una nueva prueba para definir la base del equipo nacional. Recuerda que podrás seguir el partido sin anuncios a través de Claro Sports Premium.

¿Dónde ver en vivo el México vs Perú? Streaming y TV

Claro Sports Premium transmitirá en vivo el México vs Perú a través de YouTube, para que puedas seguir cada detalle del partido del Tricolor desde cualquier lugar. Con la suscripción mensual tendrás acceso a la señal del encuentro y podrás acompañar a la Selección Mexicana durante su nuevo proceso.

La transmisión del duelo ante Perú forma parte del acuerdo que permitirá a Claro Sports llevar partidos de la Selección Mexicana durante los ciclos mundialistas rumbo a 2030 y 2034. Esto incluye encuentros amistosos, partidos de eliminatoria como local y compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf. Activa aquí tu membresía de Claro Sports Premium y disfruta al Tricolor en vivo.