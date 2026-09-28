BTS aterriza por primera vez en Colombia: así se prepara Bogotá para recibir a la banda de K-pop

BTS llegará por primera vez a Colombia y Bogotá prepara un recibimiento especial para RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

BTS | Jason Kempin / Getty Images vía AFP | Alcaldía de Bogotá.

BTS llegará por primera vez a Colombia este 2 y 3 de octubre, marcando un momento histórico para sus seguidores en el país. Bogotá será la ciudad encargada de recibir a la agrupación surcoreana, que aterriza en territorio colombiano en medio de una enorme expectativa por parte de ARMY, nombre con el que se identifica a su fiel comunidad de seguidores alrededor del mundo.

La emoción ya se siente entre los fans, que han preparado diferentes proyectos para acompañar la llegada de la banda y hacer de sus presentaciones un recuerdo especial. Desde iniciativas con detalles pensados para celebrar su visita, ARMY Colombia se prepara para darle la bienvenida a una de las agrupaciones más populares e influyentes del K-pop a nivel mundial, convirtiendo a Bogotá en el epicentro de la celebración durante estos dos días.

¿Qué actividades se harán en Bogotá por BTS?

Las actividades principales en Bogotá por la llegada de BTS en el marco de su gira mundial ‘Arirang’ incluyen conciertos masivos, experiencias inmersivas y rutas especiales de transporte.

Conciertos en El Campín: El Estadio Nemesio Camacho El Campín recibirá a los siete integrantes de la agrupación los días 2 y 3 de octubre de 2026 .

El Estadio Nemesio Camacho El Campín recibirá a los siete integrantes de la agrupación los días . BTS Pop Up Store: Una tienda emergente e inmersiva con zonas temáticas y estaciones interactivas ubicada en la Mansión Francesa (Cra. 8 #87-85). Estará abierta hasta el 18 de octubre de 2026 , en horario de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. (requiere reserva digital previa).

Una tienda emergente e inmersiva con zonas temáticas y estaciones interactivas ubicada en la Mansión Francesa (Cra. 8 #87-85). Estará abierta hasta el , en horario de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. Campaña ARMY cuida ARMY: Iniciativa de los seguidores locales para promover el autocuidado, el comportamiento responsable y el uso prioritario de transporte público en los alrededores del estadio.

Iniciativa de los seguidores locales para promover el autocuidado, el comportamiento responsable y el uso prioritario de transporte público en los alrededores del estadio. Rutas especiales de TransMilenio: El sistema masivo dispondrá de servicios especiales desde las estaciones más cercanas a El Campín hacia la mayoría de los portales activos de la ciudad al finalizar los conciertos.

BTS, huéspedes de honor en Bogotá

Bogotá se prepara para recibir por primera vez a BTS y lo hará con un reconocimiento especial para sus siete integrantes. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook serán declarados Huéspedes de Honor de la capital durante su visita a Colombia, donde ofrecerán dos conciertos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín los próximos 2 y 3 de octubre de 2026, como parte de su gira mundial BTS World Tour: ‘Arirang’. La decisión surgió luego de una campaña impulsada por ARMY Colombia, que solicitó a la administración distrital preparar un recibimiento institucional para la agrupación surcoreana.

La iniciativa, identificada con el hashtag #BogotáRecibeABTS, buscó que la llegada del grupo tuviera una celebración más allá de sus presentaciones. Con acciones en redes sociales y ante entidades locales, los seguidores promovieron diferentes propuestas para acompañar la primera visita de los siete artistas al país. Bogotá será además el punto de partida de su recorrido por Latinoamérica, que contempla presentaciones posteriores en Perú, Chile, Argentina y Brasil, mientras los fanáticos colombianos se preparan para vivir uno de los acontecimientos musicales más esperados del año.

¿Cuándo son los concierto de BTS en Bogotá?

Los conciertos de BTS en Bogotá serán el 2 y el 3 de octubre de 2026.

Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Estadio Nemesio Camacho El Campín. Gira: BTS World Tour: ARIRANG.

BTS World Tour: ARIRANG. Movilidad: TransMilenio tendrá horarios extendidos y rutas especiales desde las 10:00 p.m. en las estaciones cercanas.

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Encontrarás servicios troncales y zonales para salir del sector de El Campín, además de rutas especiales desde las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena.



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