Chucky Lozano, el último héroe de México ante Perú

El atacante del Tricolor marcó el único tanto en el último enfrentamiento entre ambas selecciones, en amistoso disputado en 2022

El Chucky le dio el triunfo a México en el último juego ante Perú | Imago7

La Selección Mexicana volverá a enfrentar a Perú este martes 29 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en Nueva Jersey, en el segundo partido de la era de Rafael Márquez. El Tricolor llega después de empatar 1-1 ante Colombia en el debut del nuevo entrenador, mientras que la Bicolor buscará terminar con una racha de 15 años sin vencer al combinado mexicano.

A lo largo de la historia, México y Perú se han enfrentado en 29 ocasiones, con un balance de 12 victorias para el Tricolor, nueve triunfos para la selección peruana y ocho empates. El último antecedente entre ambos equipos favoreció al conjunto mexicano, gracias a una aparición de Hirving ‘Chucky’ Lozano.

El partido más reciente entre ambas selecciones se disputó el 24 de septiembre de 2022 en el Rose Bowl Stadium, como parte de la preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022. México, dirigido en ese momento por Gerardo ‘Tata’ Martino, se impuso 1-0 a Perú, que era comandado por Juan Reynoso.

El único gol del encuentro llegó al minuto 85 y tuvo como protagonista al atacante mexicano. En un tiro de esquina cobrado por Andrés Guardado, César Montes ganó el duelo aéreo dentro del área y prolongó el balón hacia el segundo poste, donde apareció Lozano para definir de primera intención con una volea de zurda.

La definición del Chucky Lozano ante Perú en 2022 | Imago7

Aquella anotación representó el gol 16 de Hirving Lozano con la Selección Mexicana y el tanto más reciente ante Perú. En ese partido, además del Chucky, también fueron titulares futbolistas que actualmente forman parte de la convocatoria del Tricolor, como Jesús Gallardo, Luis Chávez y Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

México y Perú también cuentan con antecedentes en torneos oficiales. Se han enfrentado siete veces en competencias oficiales, con cuatro triunfos para la Bicolor, dos para el Tricolor y un empate en la Copa América 1999 que terminó con clasificación mexicana tras la tanda de penaltis.

La victoria de México en 2022 llegó después del último triunfo peruano sobre el Tricolor, ocurrido en la Copa América 2011. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Sergio Markarián derrotó a una selección mexicana con mayoría de futbolistas sub 22 gracias a un gol de Paolo Guerrero.

Ahora, Lozano vuelve a ser una de las opciones ofensivas de México bajo el mando de Rafael Márquez. El atacante regresó a una convocatoria del Tricolor después de no ser considerado desde noviembre de 2025 y de quedar fuera del Mundial 2026 durante la etapa de Javier Aguirre.

El propio Márquez explicó la razón del regreso del futbolista del LA Galaxy antes del duelo contra Colombia. “Lo que me hace traer a Hirving Lozano es que creo que todavía nos puede dar algo más, es un jugador diferencial y sabemos lo que nos puede dar”, señaló el entrenador mexicano. Ante Perú, el Chucky tendrá nuevamente la posibilidad de aparecer como protagonista en un duelo donde ya dejó huella.