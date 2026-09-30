Santiago Medina, por el sueño olímpico en flag football

El receptor quiere ver a la selección mexicana en Los Angeles 2028 y lucharán por conseguir el boleto

El receptor Santiago Medina contribuyó con el cuarto lugar mundial de la selección mexicana de flag football en Dusseldorf, ahora quiere mantenerse en el equipo para el Campeonato Continental de 2027 que será clave para los últimos boletos de Los Ángeles 2028, a la par de seguir forjando a nuevos talentos de la disciplina.

“Fue un proceso muy duro, el ganarme mi lugar, sobre todo mentalmente más que físicamente, mi familia fue un gran apoyo, y también el gran compromiso que le puse para cumplir una gran meta en mi primer proceso en la selección.

Además de ir a la escuela y entrenar también trabajo con niños, son como 15, 20, empecé en noviembre del año pasado, muy poquito tiempo, pero muy divertido tanto para mí como para ellos. Es una academia que tiene mi coach, el enseñarles lo que tú sabes, en ver que a los niños les interesa, eso es muy padre”, dijo en entrevista con Claro Sports.

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Santiago recibió el amor por el fútbol americano por herencia de su padre, por lo que sus inicios en los emparrillados. Fue a los seis años con un equipo de flag football en la puerta 2 de la Ciudad Deportiva, su talento, cualidades y compromiso lo llevaron a tener una beca universitaria y mudarse a Querétaro.

“Mi papá me heredó el gusto por el fútbol americano, pero el tocho fue el que me gustó más, y ahora que se ha vuelto olímpico, pues me gustó mucho más. Mis fortalezas son pues que tengo esa disciplina, esa constancia con los entrenamientos, ese compromiso con mi equipo, siento que eso marca la diferencia”, explicó.

Santiago demostró ser uno de los 12 mejores elementos del proceso en el que participaron cientos de jugadores que lo llevaron a ser el más pequeño del equipo con 18 años, quien por su gran talento se sumó a los veteranos que ahora insistirán en ser de las seis naciones que pelearán por el podio olímpico, por lo que deberán trabajar por el sueño y haciendo su mejor esfuerzo en el emparrillado.

“Obviamente busco las mismas metas, a mi manera, el jugar unos World Games, jugar unos Juegos Olímpicos, las veces que se pueda todo, y pues claramente llevarnos el oro en cada uno de esos torneos, esa es mi meta. Nunca está demás dar ese 110 por ciento, eso hace la diferencia, más lo que te dice que hagas”, aseveró el capitalino.

El objetivo inmediato será estar en la preselección que se conformará en diciembre para estar en los fogueos internacionales que mantengan a México como un rival importante y entre los mejores del mundo.

“Faltan menos de dos años para Los Ángeles, no falta mucho, hay que seguirnos preparando día a día, coordinar mucho la mente y el cuerpo para poder lograr un objetivo en conjunto”, acotó.