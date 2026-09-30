¡Lo advirtió! Cristiano y su aviso sobre su salida: “Si el entrenador no cuenta conmigo, puedo irme hoy mismo”

El delantero había mandado una clara advertencia que hoy toma todo el sentido

Cristiano cumplió su palabra y se fue. | Reuters.

Cristiano Ronaldo sorprendió este miércoles 30 de septiembre al abandonar la concentración de la selección de Portugal en Copenhague, en medio de la tensión generada por sus últimas ausencias en los entrenamientos y después de no disputar minutos ante Noruega. El propio atacante confirmó su decisión a través de redes sociales y adelantó que más adelante dará a conocer los motivos.

La salida del capitán portugués toma otra dimensión por las palabras que pronunció apenas una semana antes. El pasado 23 de septiembre, Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro internacional y dejó una advertencia que ahora vuelve a tomar fuerza: “Si el entrenador no cuenta conmigo, puedo irme hoy mismo, sin ningún problema”.

En aquella comparecencia, el delantero aseguró que su intención era permanecer con Portugal mientras pudiera aportar dentro y fuera del terreno de juego, pero también estableció que no se aferraría a un lugar en la Selección Nacional si el cuerpo técnico consideraba que ya no era necesario.

Cristiano Ronaldo había advertido que podía marcharse de Portugal

“Cuando no quieran contar conmigo en la selección nacional, cuando sienta que no estoy haciendo nada aquí, que no estoy aportando nada en el campo, que no estoy marcando goles ni creando buen ambiente o que no me quieren aquí, agarraré el balón y me iré”, expresó Cristiano el pasado 23 de septiembre.

Aquellas declaraciones se produjeron al comienzo de una nueva etapa de Portugal bajo las órdenes de Jorge Jesus, técnico con el que Cristiano ya había trabajado durante su paso por el Al Nassr. El delantero incluso respaldó entonces la llegada del entrenador y aseguró que estaba dispuesto a asumir el papel que le correspondiera, ya fuera como titular, suplente o incluso sin participar.

La situación cambió durante los siguientes días. Cristiano estuvo disponible para el partido ante Noruega y realizó el calentamiento, pero Jorge Jesus decidió no utilizarlo en el triunfo portugués por 2-1. El atacante mostró molestia después del encuentro y posteriormente se ausentó de varias sesiones de entrenamiento.

Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal

La situación llegó a un nuevo punto este miércoles. Jorge Jesus aseguró en conferencia de prensa que Cristiano realizaría el entrenamiento previo al duelo contra Dinamarca, pero el delantero no apareció sobre el césped y posteriormente abandonó la concentración portuguesa.

Horas después, Cristiano confirmó su marcha mediante Instagram. Explicó que tomó la decisión después de la conferencia del seleccionador y de una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, aunque evitó detallar las causas de su salida.

“Tras la rueda de prensa con el seleccionador nacional y después de hablar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración de la selección”, señaló Cristiano, quien agregó que “en su momento” explicará los motivos de su decisión.

La Federación Portuguesa de Fútbol también confirmó oficialmente que el delantero dejó la delegación en Copenhague. Portugal continuará su preparación con 24 jugadores para enfrentar a Dinamarca este jueves 1 de octubre y posteriormente a Noruega el domingo 4 de octubre.

Jorge Jesus marca distancia con Cristiano Ronaldo

El episodio ocurre después de que Jorge Jesus defendiera públicamente su autoridad para decidir quién juega. El técnico explicó que Cristiano sabía que podía comenzar como suplente y remarcó que ningún futbolista modificaría sus decisiones deportivas, independientemente de su trayectoria dentro de la selección.

Por ahora, ni Cristiano Ronaldo ni la Federación Portuguesa han revelado si esta salida significa un distanciamiento definitivo de la Selección Nacional. Sin embargo, la decisión llega apenas siete días después de que el propio atacante dijera que podía marcharse “hoy mismo” si el entrenador dejaba de contar con él, una declaración que adquiere relevancia ante los acontecimientos de esta Fecha FIFA.