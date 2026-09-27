Grave panorama para Cristian Arango en Atlético Nacional: alta probabilidad que se pierda lo que queda del semestre

Cristian Arango sufrió una lesión durante el partido ante Millonarios. El delantero podría ausentarse por lo que resta del 2026.

Cristian Arango, delantero de Atlético Nacional | Vizzor Image

Atlético Nacional atraviesa un momento de varias lesiones en su plantel y una reciente es la de Cristian Arango, delantero del equipo ‘Verdolaga’. Recordemos que en el partido contra Millonarios salió con molestias en el primer tiempo y en su lugar tuvo que entrar Andrés Sarmiento.

El jugador cayó con todo su peso sobre la pierna derecha, lo que prendió las alarmas inmediatamente porque estaba con evidentes signos de dolor. Tras la revisión médica el ‘Chicho’ intentó seguir, pero en últimas no pudo y terminó pidiendo el cambio en el Atanasio Girardor.

Eso supone un serio problema para Lucas González si se añade que Alfredo Morelos también está lesionado, pues su dos atacantes son baja para sus planificaciones. Ahora bien, lo de Arango puede llegar a ser peor, según la información que se maneja de su situación médica.

¿No vuelve a jugar más en el 2026?

Las primeras versiones del caso apuntan a que Arango tiene una lesión del cruzado anterior. Sin embargo, vale la pena aclarar que Nacional todavía no entrega el parte médico, pero es un adelanto del periodista Mauricio Agudelo, quien cubre al equipo paisa.

El dilema es que parece que el delantero podría perderse lo que queda de la temporada por la gravedad del asunto. Por lo general, una lesión de ese tipo puede dejar a un futbolista fuera de las canchas entre 8 a 12 meses. A eso se suma que la rehabilitación es de tiempo y paciencia tanto a nivel físico como mental.

✅️ Lamentable: en principio lo de Chicho Arango sería lesión del cruzado anterior y se perdería el resto de la temporada con @nacionaloficial

Info con Guadalupe mexican grill and bar. Reservas 3014933887@Salomefajardo @DanielAnguloR @pilarvelasquezv — Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) September 26, 2026

MÁS INFORMACIÓN: Atlético Bucaramanga se mantiene invicto en el campeonato y desnuda a Once Caldas en Manizales

De momento queda esperar que el club entregue el parte oficial del atacante para conocer con exactitud su situación médica. Por lo general el ‘Verde’ antioqueño entrega su informe médico previo a una convocatoria oficial. Si no es antes de tiempo, puede que la confirmación se dé antes del 30 de septiembre, día en el que Nacional enfrenta al Junior por la Liga BetPlay.

Le puede interesar