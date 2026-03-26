¡No pudo más! Santiago Gimenez confiesa el momento que lo llevó al quirófano

El atacante del AC Milan revela el motivo por el que decidió operarse, pese a perderse gran parte de la temporada

Santiago Gimenez y el momento que decidió operarse. | Imago7.

Santiago Gimenez, delantero del AC Milan y de la selección mexicana, reveló los motivos que lo llevaron a someterse a una operación en el tobillo derecho, en una decisión clave rumbo al Mundial 2026. El atacante reconoció que la lesión venía de tiempo atrás y que intentó continuar jugando pese a las molestias.

En entrevista con TUDN, el Bebote explicó que los primeros síntomas aparecieron incluso antes de la Copa Oro 2025, pero decidió ignorarlos para mantenerse en competencia. Sin embargo, con el paso de los partidos, el dolor fue aumentando hasta afectar su rendimiento.

¿Por qué Santiago Gimenez decidió operarse?

El delantero mexicano señaló que, en un inicio, optó por medicarse para poder jugar, incluso en momentos donde el dolor ya era considerable. Su intención era no perder ritmo, especialmente tras consolidarse como titular en el AC Milan. “La molestia la venía arrastrando desde antes de Copa Oro, uno como jugador dice que no pasa nada, que hay que seguir, pero después de cada partido, el dolor empezó a incrementar”.

El punto de quiebre llegó durante un partido ante Atalanta, donde tuvo que recurrir a una mayor dosis de medicación. “Después de cada partido, el dolor empezó a incrementar e incrementar, hasta que llegó un punto que el dolor era mucho”. Tras ese encuentro, el futbolista entendió que ya no podía continuar y decidió someterse a estudios médicos.

Después de las evaluaciones médicas, la recomendación fue clara: debía operarse. Gimenez tomó la decisión junto a su familia, considerando el riesgo de agravar la lesión y comprometer su participación en el Mundial. El atacante aseguró que la operación fue la mejor opción para garantizar su recuperación total y llegar en condiciones óptimas a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Además, el atacante confió en que la actual situación de lesiones en la selección mexicana fortalecerá al grupo. “Nunca es bueno estar lesionado, pero los que están lesionados están con hambre de regresar mejor y van a regresar más fuertes”, concluyó.

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