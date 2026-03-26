Guedes defiende a Paulinho tras su convocatoria ante México: “Su llamado es totalmente merecido”

El delantero destaca al Azteca como estadio mítico, respeta a México y respalda a Paulinho previo al amistoso rumbo al Mundial 2026

Guedes lanza aviso sobre México y el Azteca. Claro Sports | Imago 7

La selección de Portugal afina detalles para su compromiso ante México del próximo 28 de marzo, en un partido que marcará la reinauguración del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026. En la previa, el delantero Gonçalo Guedes habló sobre la importancia del escenario, el rival y las expectativas del conjunto europeo.

El delantero portugués destacó el valor histórico del inmueble donde se disputará el encuentro, al que calificó como uno de los más emblemáticos del fútbol mundial. “Es un estadio mítico para toda la gente. Tuve la suerte de jugar un amistoso ahí con el Benfica y es un estadio con un ambiente muy grande que todos conocen”, señaló en conferencia de prensa.

Portugal analiza a México antes del duelo en el Azteca

Sobre el rival, Guedes reconoció las cualidades del equipo mexicano, al que describió como un conjunto intenso y bien organizado. “Sabemos que son jugadores muy aguerridos, que son un equipo muy compacto y queremos estar listos para todos los puntos fuertes que tiene”, comentó.

A pesar de ello, el atacante dejó claro que Portugal prioriza su propio funcionamiento. “Lo más importante es enfocarnos en nosotros mismos”, afirmó, de cara a un duelo que servirá como preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Reencuentro con Raúl Jiménez y expectativas del partido

Guedes también se refirió a la posibilidad de compartir cancha nuevamente con Raúl Jiménez, con quien jugó en el Wolverhampton de la Premier League en 2022 y a quien elogió por su calidad como delantero. “Raúl Jiménez es un gran delantero, será especial compartir cancha con él de nuevo”, expresó.

Además, anticipó un encuentro atractivo para la afición. “Venimos para ganar e intentar sacar el mejor resultado posible. Tenemos una selección muy buena, con jugadores en grandes clubes; para los aficionados será un partido muy bueno”, añadió.

Paulinho recibe respaldo tras su convocatoria con Portugal

También, Guedes habló sobre la convocatoria de Paulinho, delantero del Toluca, quien fue llamado tras las bajas en el equipo portugués. El atacante respaldó la decisión del cuerpo técnico.

“Creo que en los últimos años ha demostrado una capacidad de hacer gol enorme y está en un gran momento; su selección es totalmente merecida y la gente está contenta por él”, concluyó.

Portugal se ve competitivo, pero no favorito al título mundial

En cuanto al papel de Portugal de cara al Mundial 2026, Guedes reconoció el potencial del equipo, aunque evitó colocarlo como principal candidato. “No somos el gran favorito, pero sabemos que podemos ganar con la calidad y los jugadores que tenemos”, explicó.

El atacante subrayó la exigencia del torneo. “Tenemos que afrontar el Mundial sabiendo que somos muy buenos y que queremos estar a un nivel alto para ganarlo, pero conscientes de que es una competición muy difícil”, puntualizó.

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