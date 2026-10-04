¡México vence con autoridad a China! El Tricolor obtiene su primera victoria en la Vertex Cup

México llegó a la jornada 2 con una derrota ante Argentina en penales, pero el Tricolor se sacudió el resultado con una victoria ante China

La Selección Mexicana respondió con autoridad en la segunda jornada de la Vertex Cup y derrotó 3-0 a China en el SkyEx Community Stadium de Londres, Inglaterra. El triunfo de este domingo 4 de octubre permitió al Tricolor dejar atrás el tropiezo de su debut ante Argentina y recuperar confianza en el certamen. México mostró una versión mucho más sólida, con control del encuentro y una superioridad que quedó reflejada en el marcador.

El conjunto azteca tomó el control de las acciones a partir de la posesión de balón y encontró en el dominio territorial su principal argumento para imponer condiciones. México manejó los tiempos, ocupó los espacios y sometió a China a una presión constante durante buena parte de los 90 minutos. El equipo nacional dictó el ritmo del partido y convirtió su superioridad futbolística en una victoria contundente.

La primera recompensa llegó al minuto 20, cuando una diagonal retrasada encontró a Edy Lugo en una posición inmejorable. El atacante mexicano no perdonó y sacó un zurdazo que superó a toda la defensa china y terminó en el fondo de la portería. El gol le dio mayor tranquilidad al Tricolor, que mantuvo el control del partido y obligó a su rival a replegarse, aunque el arquero mexicano también tuvo intervenciones importantes para conservar la ventaja.

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México encontró el segundo golpe al minuto 55 desde el punto penal. El árbitro señaló una falta dentro del área y Edy Lugo asumió la responsabilidad para cobrar la pena máxima. El delantero volvió a hacer gala de su calidad con la zurda y colocó el balón lejos del alcance del guardameta chino para firmar su doblete y ampliar la ventaja del conjunto nacional.

Con el 2-0, el Tricolor manejó el partido con mayor comodidad y mantuvo a China lejos de una reacción que pusiera en riesgo el resultado. La diferencia entre ambos equipos quedó de manifiesto en el desarrollo del encuentro, con México como dueño de la posesión y de las principales oportunidades. El conjunto azteca encontró así la respuesta que necesitaba después de la derrota ante Argentina y recuperó terreno en la Vertex Cup.

El marcador quedó sentenciado en el tiempo agregado con una auténtica obra de Alberto Cisneros. El jugador arrastró el balón durante cerca de 30 metros y, desde la lateral izquierda, soltó un potente disparo que se convirtió en el tercer gol mexicano. El 3-0 selló una actuación convincente del Tricolor, que ahora afrontará con mayor confianza su siguiente compromiso ante Tanzania, este miércoles 7 de octubre, en un duelo disponible a través de Claro Sports Premium.

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