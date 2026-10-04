Pochettino explica cómo Estados Unidos provocó las equivocaciones de México: “Hay que estar ahí, forzamos el error”

Señaló que el encuentro permitió a sus futbolistas enfrentar momentos de dificultad dentro de una rivalidad que sirve para adquirir experiencia

A pesar de la forma en la que se da la victoria de la Selección de los Estados Unidos ante la Selección Mexicana, Mauricio Pochettino destacó el respeto que tiene por la escuadra tricolor y Rafael Márquez. El técnico argentino evitó entrar en una discusión sobre las declaraciones de su colega y explicó que las acciones que terminaron en goles también fueron consecuencia de la presión ejercida por su equipo.

Pochettino reconoció que entiende la postura de Márquez respecto a las acciones que marcaron el partido. “Cada uno tiene su forma de ver las cosas, lo respeto, está claro que han pasado situaciones que, por supuesto, si yo estuviera en su lugar, quizás opinaría lo mismo”, comentó el entrenador, antes de explicar que Estados Unidos trabajó para provocar los errores del conjunto mexicano. “Hay que estar ahí, hay que forzar los errores. Para nosotros, la primera jugada fue una jugada donde forzamos al error, la segunda también”, afirmó.

Más allá del resultado, el argentino destacó el proceso que atraviesa Estados Unidos y el trabajo con un plantel que combina futbolistas jóvenes y experimentados. “Estoy contento, más que por el resultado, estoy contento porque la experiencia que estamos teniendo con un grupo que es joven, pero en el que hay un equilibrio, creo que es muy valioso”, explicó.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos castiga los errores del Tala Rangel y le propina a México su primera derrota bajo el mando de Rafa Márquez

El técnico también habló sobre lo que representa enfrentar al vecino del sur dentro de una rivalidad que, de acuerdo con su análisis, permite medir el crecimiento de sus futbolistas. Pochettino explicó que este tipo de encuentros sirven para que los jugadores aprendan a manejar escenarios de presión y agregó que “se crece a través de momentos de adversidad”. Para el entrenador, Estados Unidos logró atravesar esos momentos y terminó mostrando una característica que considera importante para su proyecto: “El equipo mostró dentro de esa juventud mucha madurez”.

Pochettino también explicó que México tuvo un mejor comienzo y obligó a su equipo a retroceder durante la primera mitad. Sin embargo, consideró que ese periodo sirvió como aprendizaje para sus futbolistas. “Creo que México empezó muy bien en la primera parte. Nos obligaron a jugar hacia atrás. Nunca conectamos, pero creo que la primera mitad fue una buena lección porque existió esa sensación de trabajar y sufrir todos juntos, de mostrar esa madurez como equipo y como grupo de jugadores. En la segunda parte hicimos algunos cambios y ajustes tácticos. Creo que dominamos el juego y fuimos mucho mejores que México”.

Uno de los nombres que recibió especial atención fue Cavan Sullivan, quien marcó y se convirtió en el goleador más joven en la historia del Team USA. Pochettino destacó sus condiciones y su participación en la presión sobre la salida mexicana. “Es un jugador talentoso con una calidad enorme, pero con un gran equilibrio con y sin posesión. Es un luchador, es un guerrero. Es difícil encontrar este tipo de jugador con esa tremenda calidad con el balón en los pies y cuando necesita recuperar la pelota. Nuestra responsabilidad ahora es que este grupo de jugadores talentosos crezca en la dirección correcta”.

El entrenador también estableció la mentalidad que espera de sus jugadores cuando se incorporan al representativo. “Tenemos que venir a la selección nacional a trabajar y competir, no a divertirnos”, afirmó. Pochettino señaló que los futbolistas con mayor experiencia deben transmitir esa idea a los jóvenes y puso como referencia al capitán Tyler Adams, además del resto de los integrantes del plantel.

Finalmente, rechazó que la presencia de determinados futbolistas convierta al equipo en un conjunto más defensivo y explicó que busca contar con diferentes perfiles para responder a las circunstancias de cada partido. “Es bueno tener diferentes tipos de jugadores para usarlos en momentos distintos”, concluyó.