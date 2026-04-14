¿Por qué eligió a la selección mexicana? Santiago Gimenez rompe el silencio

Tras quedar fuera del proceso anterior, el ‘Chaquito’ asegura que dará todo para poder formar parte de la lista final de Javier Aguirre para encarar la Copa del Mundo 2026

El atacante del AC Milan ya ha probado las mieles del éxito con el Tri | Imago7

A pocas semanas de que arranque la Copa del Mundo 2026, el delantero del AC Milan, Santiago Gimenez habló de los motivos que lo llevaron a elegir a la selección mexicana en lugar de Argentina, en una decisión que marcó su carrera desde categorías juveniles.

En palabras para ’El Heraldo de México’, el atacante recordó que tuvo la posibilidad de representar a ambas selecciones en su etapa sub 20, pero optó por México tras una reflexión personal. “Yo decidí México porque me sentía más mexicano. Esa es la realidad”, señaló.

El atacante dejó claro que su elección no estuvo relacionada con oportunidades deportivas, sino con un tema de identidad. “Nunca pensé en cuál me iría mejor, en cuál jugaría más. Me hice una simple pregunta, ¿me siento más mexicano o más argentino? Y la respuesta fue que me sentía más mexicano”, afirmó sobre el momento en el que definió su camino internacional.

Gimenez también destacó que mantiene un vínculo con ambos países, aunque su decisión fue clara en ese momento. “No significa que no ame a Argentina, al contrario, amo a Argentina, amo a México”, comentó, dejando en claro que su elección no implicó dejar de lado sus raíces, sino priorizar lo que sentía en ese instante. “Yo sabía que en cualquier selección podría hacerlo porque yo soy un hombre de fe”.

En otro tema, el delantero habló sobre su proceso reciente con la selección mexicana y el acercamiento con Javier Aguirre, quien asumió el cargo en un momento complicado para él. “Cuando vino Aguirre realmente sentí como si un familiar hubiera venido”. El jugador explicó que atravesaba la etapa final de su lesión cuando recibió el respaldo del entrenador, quien buscó conocer su estado físico y anímico. “Era un momento duro… quería ver cómo estaba de la lesión”, dijo, señalando la importancia del acompañamiento en ese proceso.

El también canterano de la Máquina del Cruz Azul se refirió a su regreso con el combinado nacional tras quedar fuera del último Mundial. “Yo siempre supe que Dios me daría otra oportunidad y ahora me la está dando. Entonces, trato de sacarme mi mejor versión para entregársela al país, a la selección, porque al final de cuentas representamos a todo el país y estoy muy ilusionado. Regresé más pronto de lo esperado porque fue una operación complicada, pero gracias a Dios salió todo muy bien”, explicó.

Finalmente, el atacante habló sobre su presente en el fútbol europeo y el nivel de competencia al que se enfrenta semana a semana. “Siento que es un reto maravilloso estar en esta liga contra los mejores defensas del mundo”, comentó Gimenez, que también señaló que su objetivo es mantenerse en crecimiento constante: “La idea es seguir, continuar, luchar y no darme por vencido”, concluyó.

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