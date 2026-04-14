LAFC advierte a Cruz Azul: “La serie no está terminada”

Marc Dos Santos y Eddie Segura reconocen el peligro de la remontada, pero confían en cerrar la eliminatoria de cuartos de final de la Concachampions 2026 ante La Máquina en el Estadio Cuauhtémoc

Dos Santos. KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Cruz Azul se juega la vida en la Concacaf Champions Cup 2026, pero del otro lado no hay exceso de confianza. LAFC llega a la vuelta de los cuartos de final con ventaja de 3-0, aunque su entorno tiene claro que la eliminatoria aún no está definida y que la visita al Estadio Cuauhtémoc representará una prueba exigente.

El técnico del conjunto angelino, Marc Dos Santos, fue claro al reconocer que la historia reciente del torneo obliga a mantener la cautela. “Sabemos que eso pasó muchas veces aquí, y no hace mucho tiempo que Tigres remontó contra Cincinnati. Entonces, nosotros sabemos que esto no se terminó, pero también sabemos las armas que tenemos y lo que tenemos que hacer”, señaló en conferencia de prensa.

LAFC no se confía pese a la ventaja

El estratega dejó en claro que su enfoque está completamente en su equipo, más allá de lo que pueda intentar Cruz Azul en busca de la remontada. “Mi foco no es en lo que Cruz Azul piensa, mi foco es el LAFC y nuestro grupo”, afirmó, marcando la línea de concentración del plantel rumbo al partido decisivo.

Además, Dos Santos destacó el trabajo de jugadores como Jude Terry, a quien reconoció por su proceso dentro del club. “Es un jugador que trabajó mucho desde el inicio, que viene de las inferiores y ahora está con el primer equipo”, comentó, subrayando la importancia del desarrollo interno en el proyecto del equipo.

Confianza y mentalidad en el vestidor angelino

Por su parte, el defensor Eddie Segura coincidió en que la serie sigue abierta, aunque dejó claro que el grupo está preparado para responder en un escenario complicado. “Sabemos que esto todavía no ha terminado y venimos acá con la mentalidad de pelear, de estar preparados para todo”, expresó.

El colombiano insistió en que el equipo mantiene la confianza en su funcionamiento colectivo. “Estamos convencidos de nuestro trabajo, de nuestro fútbol. Sabemos que no va a ser un partido fácil, pero estamos preparados para salir a hacer todo lo mejor posible y terminar la serie”, añadió.

Cruz Azul, obligado a una noche perfecta

La Máquina llega contra las cuerdas tras el 0-3 de la ida disputada en Estados Unidos, un resultado que obliga al equipo de Nicolás Larcamón a igualar la serie para forzar tiempos extra o buscar una victoria aún más amplia para avanzar directamente.

TE PUEDE INTERESAR