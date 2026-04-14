Nashville desafía al América: “Vamos por el pase en el Azteca”

B.J. Callaghan reconoce la grandeza de las Águilas, pero deja claro que su equipo va por el golpe en el Azteca para avanzar en la Concachampions 2026

Nashville. JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

América se juega su pase a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, pero del otro lado no hay un rival que llegue a defenderse. Nashville SC aterriza en el Estadio Azteca con una idea clara: competir de tú a tú y buscar su lugar entre los mejores del torneo, sin importar la jerarquía del conjunto azulcrema.

En la previa del duelo, el técnico B.J. Callaghan reconoció el peso histórico del América dentro del fútbol mexicano y de la región, aunque dejó en claro que su equipo no renunciará a su ambición. “Inter Miami es uno de ellos, campeones de la Leagues Cup, y el Club América, que es histórico, ganador y multicampeón en México”, señaló.

Nashville no se achica ante el Azteca

Lejos de intimidarse por el escenario o la altura de la Ciudad de México, el estratega estadounidense aseguró que su plantel está preparado para enfrentar las condiciones del partido. “Tenemos experiencia con la altitud. Somos proactivos con el alto rendimiento. Este grupo es profesional, se cuidan y tienen un apoyo muy bueno”, afirmó.

Además, destacó que el proyecto de Nashville tiene objetivos claros desde su origen, lo que los impulsa a buscar este tipo de retos internacionales. “Desde el principio, este club tiene ambición. Queremos seguir en nuestro camino de jugar contra equipos de élite en esta región”, agregó.

Un equipo joven con hambre de trascender

Callaghan también subrayó el perfil de su equipo, al que definió como un grupo joven, pero con la mentalidad necesaria para competir en escenarios de alta exigencia. “Somos un equipo joven, pero nuestra ambición es la misma. Nos ganamos nuestra oportunidad de estar aquí”, comentó.

En ese sentido, dejó claro que el objetivo no es solo competir, sino avanzar. “Luego iremos a buscar nuestra oportunidad de continuar en las semifinales. Entendemos que hay que estar en nuestra mejor forma mañana en la noche para conseguir el resultado que queremos”, sentenció.

América, obligado a imponer condiciones

El empate sin goles en la ida dejó la serie completamente abierta, lo que obliga al América de André Jardine a tomar la iniciativa en casa. Sin embargo, el mensaje de Nashville es claro: no será un rival pasivo. Las Águilas parten como favoritas por su historia y plantel, pero enfrente tendrán a un equipo que ya dejó claro que no se conforma con competir, sino que quiere dar el golpe en uno de los escenarios más exigentes del continente.

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