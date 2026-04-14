Muere Felipe Staiti, fundador y guitarrista de Enanitos Verdes a los 64 años de edad

En el 2022 falleció Horacio ‘Marciano’ Cantero, otro de los fundadores de la agrupación de rock en español

Felipe Staiti, miembro fundador de Enanitos Verdes | @felipestaitiofficial

El guitarrista Felipe Staiti, fundador de la banda Enanitos Verdes, falleció este lunes 13 de enero a los 64 años de edad. La noticia fue confirmada por su entorno cercano a través de redes sociales, donde se compartieron mensajes de despedida hacia el músico argentino.

El fallecimiento del artista fue informado por la agencia WR Producciones, que expresó condolencias a familiares, amigos y seguidores. Staiti nació el 29 de agosto de 1961 en Mendoza, ciudad donde también surgió la agrupación que lo llevó a la escena del rock en español.

¿De qué murió Felipe Staiti?

No se ha confirmado de manera oficial la causa del fallecimiento del músico sudamericano. Sin embargo, reportes señalan que el miembro fundador de la banda Enanitos Verdes atravesaba problemas de salud y había estado internado en un hospital de su natal Mendoza.

De acuerdo con información difundida, el guitarrista habría enfrentado una infección bacteriana tras una gira en México, situación que, combinada con su condición de salud, derivó en complicaciones que requirieron atención médica durante varias semanas. Cabe recordar que el mes pasado estuvo en Irapuato y formó parte de la gira que se hizo presente en el Vive Latino 2026.

¿Quién era Felipe Staiti de Enanitos Verdes?

Felipe Staiti fue músico, compositor y guitarrista argentino, reconocido por ser miembro fundador de Enanitos Verdes. Formó parte de la banda desde su creación en 1979 en Mendoza, junto a Horacio ‘Marciano’ Cantero.

El grupo alcanzó reconocimiento en el ámbito del rock en español con producciones como “Contrarreloj” y “Big Bang”, álbum que incluyó el tema “Lamento boliviano”. Staiti participó en la creación de varias canciones, entre ellas “La Muralla Verde”.

Tras el fallecimiento de Horacio ‘Marciano’ Cantero en 2022, Staiti asumió el rol de vocalista en la agrupación, mientras continuaba con su labor como guitarrista. En entrevistas, el músico señaló que adaptaba su interpretación a esta nueva etapa dentro del grupo.

La trayectoria del guitarrista fue reconocida por distintas figuras del ámbito cultural, como el secretario de Cultura de Mendoza, quien destacó su papel dentro de la historia del rock en su región. Además, en 2012 fue incluido en una lista de guitarristas del rock argentino elaborada por Rolling Stone.

Con la muerte de Felipe Staiti, su figura queda ligada a la historia de Enanitos Verdes y al desarrollo del rock en español, con una trayectoria que abarcó varias décadas dentro de la música.

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