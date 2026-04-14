Papá de Checo Pérez asegura que el piloto de Cadillac pasa por su mejor versión en F1: “Nunca lo vi así”

Antonio Pérez Garibay destaca el crecimiento personal y deportivo de su hijo, resalta el impacto de su familia y analiza el momento actual de la Fórmula 1

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, aseguró que su hijo atraviesa el mejor momento de su carrera dentro de la Fórmula 1, tanto en lo deportivo como en lo personal. En entrevista exclusiva para el programa AS Claro por W Deportes, el empresario destacó la madurez del tapatío y el papel fundamental que ha tenido su entorno familiar en su crecimiento.

“Es el mejor Checo Pérez de la historia”, afirmó sin dudar, al tiempo que explicó cómo la convivencia reciente con su familia le permitió observar una versión más completa del piloto. “Hoy que estuve conviviendo con ellos, con sus hijos, con su esposa, con su mamá, con sus hermanos, la verdad es que es una gran relación y carga de energía”, comentó.

El impacto de la familia en Checo Pérez

Pérez Garibay destacó que la competitividad sigue siendo una de las principales características de su hijo y ahora de su nieto, incluso fuera de las pistas. Recordó momentos cotidianos que reflejan ese espíritu. “Salíamos a comprar un helado en bicicleta y Chequito no quería ser el último lugar; peleaba a muerte por llegar lo más adelante posible”, relató.

Además, resaltó cómo esa mentalidad se ha trasladado a las nuevas generaciones de la familia, subrayando el desarrollo de sus nietos. “Son muy competidores, todo lo hacen en competencia y yo creo que cuando llevas a la familia así, los vas a hacer exitosos”, explicó.

La Fórmula 1, en su mejor momento

Sobre el presente de la categoría, Pérez Garibay fue contundente al asegurar que vive una etapa histórica. “Es la mejor Fórmula 1 en la historia de la Fórmula 1”, afirmó, destacando el crecimiento del negocio alrededor del campeonato.

El empresario explicó que incluso durante la pandemia, cuando no había público en los autódromos, la categoría logró expandirse. “La Fórmula 1 es más negocio que si estuvieran los autódromos llenos… se comercializó todo a través de la televisión”, señaló.

La presión que formó a un piloto de élite

Pérez Garibay también habló sobre el proceso formativo de su hijo y la presión que enfrentó desde joven para consolidarse en el automovilismo internacional. “Desarrollar un mexicano o un latinoamericano para la Fórmula 1 es muy difícil, casi imposible”, explicó.

En ese sentido, recordó el papel de Carlos Slim en el desarrollo de Checo. “La presión en la que Carlos llevaba a Checo era una presión muy inteligente para desarrollarlo, la presión que le ponían era precisamente para hacerlo competitivo, llevarlo a ganar el campeonato de Fórmula 3 en Europa a los 16 años”, destacó.

El parón y el panorama para Checo

Finalmente, el padre del piloto consideró positivo el parón en la temporada, provocado por la cancelación de carreras en Medio Oriente. A su juicio, esta pausa permitirá a los equipos reagruparse. “Yo creo que es muy bueno, no solamente para Checo y para el equipo… también para tomar oxígeno y encontrar mejoras”, comentó.

Mientras la temporada continúa su curso, Checo Pérez se prepara para regresar a la actividad en el Gran Premio de Miami, el próximo 3 de mayo, en un contexto donde, según su propio padre, combina experiencia, madurez y una estabilidad personal que lo colocan en su mejor versión dentro de la Fórmula 1.

Checo, Senna y la presión de la prensa en la F1

Las declaraciones de Antonio Pérez Garibay reavivan la conversación sobre el peso del entorno mediático en la Fórmula 1 y cómo este ha cambiado con el paso del tiempo. “Yo creo que la prensa extranjera ha tratado a Checo como rey”, señaló, marcando distancia con lo que, a su juicio, vivió una figura de la talla de Ayrton Senna en su momento. El empresario recordó que al brasileño “le daban con todo”, en una etapa en la que la rivalidad con Alain Prost y decisiones externas alimentaron la presión sobre su figura. Incluso fue más allá al mencionar episodios puntuales como el GP de Mónaco 1984m cuando una bandera roja detuvo la competencia: “en la que Senna iba a triunfar en Mónaco una vuelta antes. Eso no tiene nombre”, dijo sobre aquella carrera detenida, que considera un punto de quiebre en su historia.

Para Pérez Garibay, ese contexto adverso no debilitó a Senna, sino que terminó por construir su legado. “Después de esto que le hicieron a Senna, nace el Senna campeón de la historia”, afirmó, al tiempo que subrayó la dimensión que alcanzó el brasileño dentro del automovilismo. En su visión, el impacto fue tal que redefinió la categoría: “hasta el día de hoy existe la Fórmula 1 antes de Senna y después de Senna”. La comparación con Checo Pérez, en ese sentido, no solo apunta al trato mediático, sino a cómo cada época define a sus protagonistas dentro y fuera de la pista.

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