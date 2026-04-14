¿Quién ganó La Villa 360 en Exatlón México hoy 13 de abril?

El equipo Azul cumple con un gran trabajo y vuelve a quedarse con el triunfo en el arranque de la semana 29 de competencia en este reality show

El equipo azul gana la Villa 360. | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 está que arde. La semana 29 arrancó con una competencia de alto nivel, marcada por la intensidad desde el primer circuito, luego de que no hubiera eliminación la semana pasada. Este contexto elevó la presión entre los atletas, que salieron decididos a marcar diferencia y demostrar superioridad en cada prueba, conscientes de que el margen de error es cada vez menor rumbo a la recta final.

En este escenario, la lucha por la Villa 360 volvió a robarse los reflectores con un duelo cerrado y lleno de emociones. Azules y Rojos mantuvieron la tensión y la concentración en todo momento, aunque al final sólo hubo un equipo ganador, al imponer condiciones, marcando la pauta en este reality show.

¿Quién ganó La Villa 360 este lunes y cuál es el premio? Resumen y resultado

La lucha por conquistar la Villa 360 fue intensa y vibrante en cada uno de los puntos, en el arranque de una semana clave para Exatlón México 2026, que se acerca cada vez más a su desenlace. Desde el primer enfrentamiento, Azules y Rojos protagonizaron un duelo cargado de tensión, con intercambios constantes en el marcador y ejecuciones que mantuvieron el nivel competitivo al máximo.

El momento decisivo llegó cuando el marcador se encontraba 5-5, reflejo de la paridad que se vivió a lo largo de la batalla. Fue entonces cuando el equipo azul mostró mayor solidez en los instantes finales. Evelyn, Leo, Alexis, Valery y Katia respondieron con temple y determinación para inclinar la balanza a su favor en los puntos más exigentes del circuito.

En el cierre, Mono y Alexis protagonizaron el enfrentamiento definitivo en busca de la victoria. Fue Alexis quien logró asegurar el punto final para los Azules, sellando el marcador 8-5 y confirmando, una vez más, su dominio en la Villa 360. Con este resultado, el equipo reafirma su control en un momento crucial de la competencia.

Los Azules siguen gobernando en la Villa 360 y una vez más confirman que es suya. 🔵🔥 Y sin duda alguna, ambos equipos llenaron de emociones la batalla. 👏😎 #GanaLaVilla#ExatlónMéxico 💚 Lunes a viernes 🕣 8:30 PM, domingos 🕖 8:00 PM, por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/uEQmgGIR9t — Exatlón México (@ExatlonMx) April 14, 2026

Horarios y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo: canales de TV y streaming

Exatlón México 2026 mantiene su lugar en el horario estelar y continúa como uno de los contenidos más seguidos de la televisión. De lunes a viernes, las emisiones comienzan a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, mientras que los domingos, cuando se definen las eliminaciones, la transmisión inicia a las 20:00 horas. Esta programación permite que cada jornada tenga un cierre intenso, con duelos determinantes que influyen directamente en la permanencia de los atletas dentro del circuito.

El reality no solo está disponible en televisión abierta. También puede verse en la aplicación móvil y en el sitio oficial de TV Azteca, lo que facilita el acceso desde distintos dispositivos. De esta manera, la audiencia cuenta con varias alternativas para seguir cada competencia, conocer los resultados en tiempo real y no perder detalle de uno de los programas más exigentes y comentados de la actualidad.

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