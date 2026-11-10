Rafael Márquez enfrenta al fantasma que golpeó dos veces a Javier Aguirre

El entrenador de la Selección Mexicana busca ganar su primer partido oficial al frente del Tricolor en la Concacaf Nations League

Rafa Márquez se prepara para debutar en la Nations League | Imago7

Rafael Márquez prepara en la Riviera Maya un partido que cambiará el tipo de evaluación sobre su trabajo al frente de la Selección Mexicana. Ante Jamaica, en Kingston, el Kaiser disputará su primer compromiso oficial como entrenador del Tricolor, en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El resultado también lo colocará frente a un antecedente que buscará evitar: comenzar una etapa competitiva con derrota, como le ocurrió a Javier Aguirre.

El excapitán encara el arranque del ciclo mundialista hacia 2030 con la responsabilidad de trasladar su propuesta a una eliminatoria. Una victoria permitiría tomar ventaja en la serie y abrir con un resultado favorable su trayectoria oficial en el banquillo nacional. La visita al conjunto caribeño representa el primer examen con consecuencias directas sobre la continuidad de México en un torneo.

La revisión de 15 debuts oficiales seleccionados, en el Siglo XXI, entre 2001 y 2024, arroja 13 triunfos y dos derrotas, ambas correspondientes a distintas etapas de Aguirre. Se trata de una muestra de los procesos incluidos en este recuento, no de un registro exhaustivo de todos los interinatos. El contraste permite dimensionar el reto de Márquez sin confundir el primer amistoso de un entrenador con su estreno en competencia.

Aguirre y los dos tropiezos que Márquez busca evitar

El antecedente de 2009 responde al ángulo que ahora acompaña al Kaiser. En su segunda etapa como seleccionador, Javier Aguirre perdió 2-1 ante El Salvador en el hexagonal final rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. El encuentro en territorio salvadoreño dejó al técnico sin margen para celebrar su regreso y obligó al equipo a buscar una respuesta en las siguientes jornadas.

Pero esa no fue la única ocasión en que el Vasco comenzó una nueva gestión oficial con derrota. El 15 de noviembre de 2024, Honduras venció 2-0 a México en San Pedro Sula, en la ida de los cuartos de final de la Nations League. La propia Federación Mexicana de Fútbol había identificado aquella serie como los primeros compromisos oficiales de su tercera etapa.

Aguirre sufrió un descalabro en su primer partido con México | Imago7

La diferencia resulta central para esta comparación: Márquez iniciará su recorrido competitivo en la misma instancia de Nations League en la que Aguirre tropezó, aunque frente a otro rival y en otra sede.

La primera etapa del Vasco ofrece el contraste. En 2001, México derrotó 1-0 a Estados Unidos en el hexagonal mundialista, un inicio favorable dentro de la búsqueda del boleto a Corea-Japón 2002. Sus tres registros incluidos en este análisis muestran que ni la experiencia ni el conocimiento del entorno aseguran un resultado: Aguirre abrió con una victoria y después acumuló dos estrenos oficiales adversos.

Goleadas y victorias que marcaron otros estrenos del Tri

Entre los triunfos de la muestra, Gerardo Martino tiene el marcador más amplio: 7-0 contra Cuba en la Copa Oro 2019. José Manuel de la Torre también comenzó con una goleada, el 5-0 sobre El Salvador en la edición de 2011. Jaime Lozano se incorporó a ese grupo con el 4-0 ante Honduras en la fase de grupos de la Copa Oro 2023.

Gerardo Martino fue abucheado en el Azteca durante su proceso. | Imago7

Otros entrenadores resolvieron su presentación con diferencias menores. Ricardo Antonio La Volpe venció 1-0 a Brasil en la Copa Oro 2003, mientras Hugo Sánchez superó 2-1 a Cuba en el mismo torneo, en 2007. Esos resultados comparten un elemento con las goleadas: permitieron iniciar la competencia con una victoria, aunque el margen fuera distinto.

Las eliminatorias mundialistas también registran arranques favorables. Jesús Ramírez ganó 2-0 a Belice y Sven-Göran Eriksson derrotó 2-1 a Honduras en 2008. Más adelante, Juan Carlos Osorio abrió con un 3-0 ante El Salvador en 2015. Los tres resultados pertenecen a fases diferentes de clasificación, una precisión necesaria para entender el contexto de cada estreno.

Kingston pondrá a prueba el inicio del proyecto de Márquez

En 2013, Víctor Manuel Vucetich comenzó con un 2-1 sobre Panamá en el hexagonal, aunque su gestión terminó después de dos partidos. Miguel Herrera inició su actividad oficial con el 5-1 ante Nueva Zelanda en la ida del repechaje rumbo a Brasil 2014. Ambos enfrentaron compromisos vinculados con la clasificación mundialista, pero en momentos distintos de aquel proceso.

Ricardo Ferretti, por su parte, consiguió un 3-2 ante Estados Unidos en la Concacaf Cup de 2015, el duelo que definió el boleto a la Copa Confederaciones de Rusia 2017. Diego Cocca se estrenó con un 2-0 sobre Surinam en la Nations League de 2023. Los antecedentes abarcan así partidos de grupos, eliminatorias y encuentros por un pase directo a otra competencia.

Diego Cocca tuvo un paso muy corto con México | Imago 7

Márquez buscará incorporarse a ese conjunto de técnicos que ganaron su primera prueba oficial. Jamaica será el rival que mida su capacidad para obtener un resultado fuera de casa, con una serie todavía abierta y un partido de vuelta por disputar. El trabajo en la Riviera Maya tiene ese destino inmediato: llegar a Kingston con una respuesta para el comienzo de la eliminatoria.

El Kaiser no necesita resolver todo el ciclo hacia 2030 en una noche, pero sí comenzar a sostenerlo con resultados. Evitar los tropiezos que marcaron los estrenos de Aguirre en 2009 y 2024 será el primer objetivo competitivo. Un triunfo añadiría su nombre al lado favorable del recuento; una derrota obligaría a buscar la clasificación desde una posición de desventaja.