Rafael Márquez y su apuesta por la juventud: plena confianza en Óscar García

El exzaguero no escatima en esfuerzos y aclara que quiere ver en acción a todos los jugadores convocados, además de generar competencia en la portería

Tras presentar modificaciones en la alineación titular ante Perú, el técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez habló sobre la decisión de otorgarle la responsabilidad del arco a Óscar García. Ante el ajustado calendario y los escasos días de recuperación entre encuentros, el estratega optó por renovar su once inicial con el objetivo de evaluar el desempeño de nuevos elementos.

Márquez explicó que la decisión responde al momento que atraviesa el guardameta en su club. El director técnico resaltó que Óscar ha demostrado en su equipo estar en un excelente momento, lo que le valió recibir la confianza para asumir la titularidad.

“Óscar ha demostrado en su equipo que está pasando también por un buen momento. Es un jugador también muy joven, con mucho potencial”. Para el timonel, esta clase de partidos representa una oportunidad para observar el comportamiento y la madurez de los jóvenes en el terreno de juego.

Respecto a la presión que enfrentan los futbolistas con menor experiencia internacional, Márquez compartió una postura de respaldo. El técnico les otorgó la tranquilidad necesaria para desempeñarse sin temor al fallo.

“Yo creo que es una oportunidad para ellos para mostrarse, pero también con la confianza de que, bueno, estos partidos son para eso. No pasa nada si se equivocan porque al final de cuentas el fútbol es de aciertos y de equivocaciones”.

El estratega reiteró que el poco tiempo disponible entre un partido y otro impide realizar un trabajo táctico profundo durante los entrenamientos. Por esta razón, el cuerpo técnico considera necesario aprovechar este escenario para presentar un once totalmente diferente.

“Voy a dar la oportunidad a gente que quiero ver, que quiero ver cómo se comportan este tipo de partidos. Para eso son este tipo de partidos también con la consecuencia de tener pocos días también de recuperación”.

Finalmente, ante el tremendo apoyo en las tribunas, Márquez subrayó que el reto del grupo es mantener la competitividad; “Es nuestro reto mantener lo que venimos haciendo, que es competir, tratar de que la gente se sienta identificada con nuestro equipo”.