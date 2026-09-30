Marco Fabián elogia a Rafa Márquez en su etapa al frente de México: “Como jugador fue un profesional, un ejemplo para todos”

El exseleccionado recordó que Márquez imponía respeto en el vestidor y considera que será una motivación extra para los jóvenes futbolistas

El exfutbolista mexicano, Marco Fabián habló en exclusiva para Claro Sports, donde señaló que la llegada de Rafael Márquez al banquillo de la Selección Nacional de México representa una oportunidad para potenciar a la nueva generación del Tricolor. El exseleccionado nacional consideró que la experiencia, liderazgo y conocimiento del entorno que tiene el ahora técnico pueden convertirse en un impulso para los futbolistas jóvenes que comienzan a tomar protagonismo con México.

Durante la charla en Nueva Jersey, en el marco del partido amistoso ante Perú, Fabián recordó lo que significó compartir vestidor con Márquez y aseguró que su presencia ahora como entrenador puede tener un efecto directo sobre el plantel. Para el exjugador de Chivas, tener a una figura con el recorrido del Kaiser representa una motivación adicional para quienes buscan consolidarse en en el representativo nacional.

Marco Fabián aplaudió lo hecho por Javier Aguirre en el equipo | Claro Sports

“Yo creo que hablando específicamente de Rafa, el ejemplo, ¿no? Siempre como jugador fue un profesional, un ejemplo número uno para todos. Es de las personas que cuando hablaba, todos tenían que callarse, silencio total porque estaba hablando y cada momento que hablaba era con la importancia precisa, pero algo que te hacía mejorar”, explicó Fabián, quien también destacó que Rafa conoce las exigencias deportivas y el entorno que rodea a la Selección.

Fabián agregó que ese liderazgo puede tener un peso particular entre los futbolistas jóvenes que actualmente integran el combinado nacional. “Para los jóvenes tenerlo como entrenador es una motivación extra. Tener a una leyenda contigo que te esté enseñando, que esté acompañándote y aparte es un tipo que conoce la selección dentro y fuera de la cancha”, señaló.

Javier Aguirre le devolvió a la Selección Mexicana el sentido de pertenencia: “Estaba barato venir al equipo”

El también medallista olímpico en Londres 2012 considera que el trabajo previo de Javier Aguirre permitió recuperar parte de la identidad y el sentido de pertenencia dentro de la Selección Mexicana, una base que ahora Rafael Márquez puede mantener durante su proceso. “Javier Aguirre sembró algo importante en el equipo. Yo creo que se había perdido un poco la identidad. Estaba un poco barato venir a la Selección”, expresó.

“Representar a tu país no es cualquier cosa. Tiene que ser un orgullo estar en la Selección en cualquier situación. Un partido amistoso, un entrenamiento, donde sea”, agregó Fabián. Según su lectura, Márquez recibe ahora un grupo con jugadores comprometidos y con condiciones para desarrollar una propuesta propia, además de contar con una generación que ya entiende lo que implica defender la camiseta nacional.

Javier Aguirre dejó legado en la Selección De México | Yuri Cortez | AFP

Marco Fabián confía en el talento de Gilberto Mora

Dentro de esa nueva camada, Gilberto Mora aparece como uno de los nombres que más confianza generan en Marco Fabián. El exmediocampista resaltó las características ofensivas del juvenil y su capacidad para asumir responsabilidades pese a su edad. “Es un chico atrevido, es un chico diferente, es un chico que no se ve de los de hoy en día. Es creativo y le gusta encarar”, explicó.

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Fabián también destacó la confianza con la que Mora ha respondido en sus primeros pasos con la Selección Nacional de México absoluta y señaló que su margen de crecimiento dependerá de mantener el trabajo diario. “Lo veo con mucha confianza. Yo creo que es difícil como jugador mantenerte en un nivel alto, pero yo creo que lo viene haciendo muy bien, que siga trabajando, que siga con la humildad, que siga aprendiendo”, apuntó.

La mentalidad de los jóvenes de la Selección Mexicana es de aplaudirse

La mentalidad de los nuevos seleccionados también fue uno de los aspectos que Fabián puso sobre la mesa. El exjugador comparó el momento actual con el proceso que vivió su generación antes de conquistar la medalla de oro en Londres 2012 y consideró que los futbolistas que hoy reciben oportunidades con México conocen el valor de representar al país y muestran intención de trascender. “Veo demasiada mentalidad en esta generación sabe muy bien lo que es representar a México”, afirmó.

“Veo a estos jóvenes con mucha hambre de querer triunfar, de querer aportar a la Selección Mexicana y con mucho futuro”, añadió Fabián, quien también señaló que México cuenta con materia prima para enviar más jugadores al fútbol europeo y acelerar su proceso competitivo frente a futbolistas de otras selecciones.

Chivas vuelve a destacar por sus fuerzas básicas

Fabián también habló sobre el peso que han vuelto a tener las fuerzas básicas de Chivas en el desarrollo de jugadores para el combinado nacional. “Retomaron esas fuerzas básicas de antes, se ven los frutos en categorías menores, ganando torneos internacionales”, señaló el exjugador rojiblanco, quien destacó que la apertura de espacios en el primer equipo permite que futbolistas de corta edad puedan competir y posteriormente llegar al Tricolor.

Chivas dará más jugadores a la Selección Mexicana | Imago7

Para Marco Fabián, la combinación entre el trabajo de fuerzas básicas, la aparición de nuevos talentos y la presencia de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana puede favorecer la construcción del nuevo ciclo. El exseleccionado considera que el liderazgo del técnico, su conocimiento del vestidor nacional y la mentalidad de los jóvenes pueden convertirse en elementos centrales del proceso rumbo a los próximos compromisos internacionales.