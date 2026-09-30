Independiente Medellín vs Millonarios, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 4

Los ‘Poderosos’ y ‘Embajadores’ orquestarán el partido más atractivo, este martes, para ponerse al día en el campeonato.

Medellín vs Millonarios, en vivo | Claro Sports

El partido del día en el fútbol colombiano. Para cerrar la agenda de este martes, Independiente Medellín y Millonarios se verán las caras con el objetivo de seguir firmes en la parte alta de la tabla de posiciones. El DIM llega con muchas bajas por lesión, mientras que los ‘Embajadores’ tendrán a Juan Guillermo Cuadrado como gran novedad entre los citados para el juego en el Atanasio Girardot.

¿A qué hora juega Independiente Medellín vs Millonarios y dónde ver en vivo hoy, 29 de septiembre de 2026?

Este duelo, reprogramado por la cuarta fecha, tendrá su pitazo inicial este martes a las 8:05 p.m. (hora COL) en el Atanasio Girardot con el arbitraje de Carlos Betancur (Valle). Win+ Fútbol transmitirá las emociones del cotejo, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Medellín vs Millonarios: así salen a la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Medellín: Éder Chaux; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Esnéyder Mena; Baldomero Perlaza, Dídier Moreno, Agustín Martegani; John Montaño, Yony González y Carlos Lucumí. D.T.: Amaranto Perea.

Millonarios: Javier Burrai; Sebastián del Castillo, Jorge Arias, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Leonai Souza, Stiven Vega, Daniel Ruiz; Juan Guillermo Cuadrado, Leonardo Castro y Francisco Chaverra. D.T.: Alberto Gamero.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II?

Es un duelo muy equilibrado, donde los dos equipos buscarán mostrar la mejor versión en ofensiva. Quizá el ‘Embajador’ pueda tener una mínima ventaja, especialmente por el fondo de armario en su nómina y las duras bajas del DIM, en especial la de Juan Fernando Quintero. Además, hay gigantes expectativas por la aparición de Cuadrado ante el equipo que lo lanzó al fútbol europeo.

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