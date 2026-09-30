Juan Reynoso elogia a Rafa Márquez y pide continuidad para su proceso: “La Selección Mexicana está en buenas manos”

El actual entrenador de Necaxa asegura que tener al exdefensa del Barcelona une al fútbol mexicano

Reynoso confía en Rafa Márquez. | Claro Sports.

Juan Reynoso vivió de manera especial la previa del amistoso entre México y Perú. El técnico peruano, actualmente al frente de Necaxa, reconoció en entrevista con Claro Sports que este tipo de encuentros dividen emociones dentro de su familia, debido a su vínculo con ambos países. “Son partidos especiales para la familia, estamos divididos, mis hijos son mexicanos”, explicó antes del encuentro.

Reynoso recordó que su relación con México va más allá de su etapa como entrenador. Agradeció al fútbol mexicano, a los clubes en los que ha trabajado y al país que lo recibió durante buena parte de su trayectoria. “Uno agradecido con el fútbol de mi país, pero aún más agradecido con el pueblo mexicano, el fútbol mexicano, los clubes que me han acogido durante mi estancia en México”, señaló.

Otro de los puntos que abordó fue el crecimiento de varios futbolistas mexicanos a los que dirigió durante su paso por Cruz Azul. Luis Romo, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda y Santiago Giménez formaron parte de distintas etapas bajo su mando, y algunos de ellos fueron campeones con La Máquina.

“He visto su evolución”, destacó Reynoso. Para el entrenador, encontrarse ahora con aquellos jugadores como referentes de la Selección Mexicana genera una reacción distinta por el vínculo construido durante su etapa en clubes. “Hoy verlos ya siendo referentes y líderes de la selección mexicana, la verdad se me pone la piel chinita porque uno los quiere y quiere lo mejor para ellos”, afirmó.

“La selección mexicana está en buenas manos”: Reynoso sobre Rafael Márquez

El momento central de la entrevista llegó cuando Reynoso habló de Rafael Márquez, quien comienza una nueva etapa al frente de la selección mexicana. El peruano recordó que ambos coincidieron desde la etapa de jugador, cuando Márquez todavía daba sus primeros pasos profesionales con Atlas.

Reynoso contó que el entonces joven defensor mexicano solía pedirle su camiseta después de los partidos, aunque nunca pudo entregársela porque ya tenía comprometidos sus uniformes. Años después, ambos volvieron a encontrarse cuando Márquez ya había desarrollado una carrera en Europa. “Un día nos encontramos en un restaurante y me dice: ‘Juan, nunca me diste la playera’. Le digo: ‘Qué bueno, porque ahora sí necesito tu playera’”, relató.

El peruano también siguió de cerca la etapa de Márquez como entrenador del Barcelona B. Reynoso aseguró que tuvo oportunidad de observar su trabajo durante sus viajes a Europa y destacó la relación que tuvo con futbolistas que posteriormente llegaron al primer equipo blaugrana. “Lo ves trabajar, transmite más allá de su liderazgo natural, transmite como técnico”, afirmó.

Para Reynoso, el exdefensor reúne varias condiciones para encabezar el nuevo proceso del Tricolor. “La selección está en buenas manos, es una persona ganadora, humilde, reúne al fútbol mexicano”, expresó durante la transmisión de Claro Sports.

Finalmente, Reynoso consideró que el proyecto de Márquez debería tener continuidad más allá de un solo ciclo. “Ojalá se quede dos, tres, como lo hacen las selecciones importantes. A veces no ganando, pero después con el tiempo se logran conseguir los resultados”, sostuvo. Para el técnico peruano, la llegada de Márquez representa la continuidad de una carrera ligada al liderazgo, primero como futbolista y ahora desde el banquillo de la selección mexicana.

Juan Reynoso analiza el presente del fútbol peruano

Reynoso también hizo un diagnóstico sobre el momento que atraviesa Perú después de quedar fuera del último proceso mundialista. Desde su perspectiva, uno de los problemas ha sido la disminución de futbolistas con continuidad en ligas del extranjero, situación que contrasta con los procesos rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022.

“Seguimos en una etapa de incertidumbre”, señaló. El técnico explicó que en procesos anteriores buena parte de los seleccionados peruanos jugaba fuera del país y tenía participación frecuente, mientras que ahora existe una mayor dependencia de la liga local y de futbolistas con menor ritmo internacional.

Para Reynoso, el problema no pasa por la falta de condiciones técnicas. “Sigue habiendo talento, pero a ese talento no se le está aportando sacrificio y atletas de élite que son los que nos van a hacer competir”, explicó. También cuestionó que dentro del fútbol peruano no exista una apuesta generalizada por metodologías de entrenamiento, intensidad, presión y preparación física.