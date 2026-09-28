Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Millonarios por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El duelo estaba aplazado desde la cuarta jornada y se da entre dos equipos dentro del grupo de parciales clasificados.

Independiente Medellín y Millonarios juegan un partido aplazado.

De a poco, el calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II se va poniendo al día con los juegos aplazados y es momento de ver un encuentro correspondiente a la cuarta jornada. Independiente Medellín viene cediendo terreno con sus últimos resultados y querrá gradar a su público. Por su parte, Millonarios está invicto desde que Alberto Gamero asumió la dirección técnica.

Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Independiente Medellín: Éder Chaux; Hayen Palacios, Joaquín Varela, Alfonso Simarra, Esnéyder Mena; Halam Loboa, Dídier Moreno, Agustín Martegani; John Montaño, Jeison Medina y Carlos Lucumí. D.T.: Amaranto Perea.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Stiven Vega, Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz; Julián Angulo, Leonardo Castro y Francisco Chaverra. D.T.: Alberto Gamero.

¿Cómo y dónde ver Independiente Medellín vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este encuentro corresponde a la cuarta jornada del campeonato y se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 8:05 p.m. Debido a la importancia de los equipos, la transmisión será solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

26.09.2026 | Junior 2-0 Independiente Medellín.

22.09.2026 | Independiente Medellín 2-1 Jaguares.

17.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín.

12.09.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Independiente Medellín.

09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín.

Últimos cinco partidos de Millonarios

24.09.2026 | Atlético Nacional 1-1 Millonarios.

19.09.2026 | Millonarios 3-0 Boyacá Chicó.

13.09.2026 | Cúcuta Deprotivo 1-2 Millonarios.

10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali.

06.09.2026 | Deportivo Pereira 1-1 Millonarios.

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